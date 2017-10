MOURINHO U OBRAČUNU NA NOVOJ FRONTI: Nakon ušutkavanja sad je jasno rekao i što mu smeta

Prst desne ruke koji je Jose Mourinho stavio na usta nakon utakmice između Manchester Uniteda i Tottenhama i dalje je u centru pažnje pojedinih otočkih medija, premda je i više nego jasno da je on bio upućen ‘Einsteinima’, kako portugalski stručnjak voli nazivati kritičare koji mu nisu skloni. No, morao je Unitedov menadžer utišati i jednu drugu vrstu kritika.

“Neki ljudi previše pričaju, smirite se, opustite se malo”, ono je što je rekao na temu ušutkivanja nakon velike pobjede izražene s minimalnih 1-0 protiv kluba s kojim su njegovi igrači bili bodovno izjednačeni do tog ogleda 10. kola igranog na Old Traffordu, prenosi 101greatgoals.com.





Ipak, nisu samo (za to plaćeni) kritičari jedini koji ljute Mourinha, srdit je on i na neke navijače kluba kojima zamjera način na koji se odnose prema jednom njegovom napadaču. U pitanju je Romelu Lukaku koji je propustio upisati se među strijelce u posljednjih pet utakmica, premda njegov učinak od jedanaest pogodaka u 15 odrađenih susreta uopće ne djeluje loše.

“Volio bih da mi navijači objasne zašto ga više ne podupiru budući da on daje sve od sebe. Smatram da razliku ne bi trebalo raditi to je li ili nije postigao pogodak. Mislim da to uopće nije pošteno. Razočaran sam, no ne u njega. S njim sam jako zadovoljan”, dao je Mourinho navijačima razlog mu nešto novo zamjere.