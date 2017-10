MOURINHO OPRAO ZVIJEZDE UNITEDA UZ JASNU PORUKU: ‘Baš zato sam htio dovesti Ivana Perišića’

Ondje gdje je to malo tko očekivao ostavili su nogometaši Manchester Uniteda bodove u subotnjoj utakmici 9. kola engleske Premier lige. Izazvalo je to bijes njihova menadžera Josea Mourinha.

VELIKI KIKS MANCHESTER UNITEDA KOD NOVOG PRVOLIGAŠA: Mourinho upisao prvi poraz, Pepove trupe jurišaju po naslov

Na gostovanju kod Huddersfield Towna poražen je United rezultatom 1-2, a prema pisanju The Independenta Mourinho se te utakmice prilično pribojavao nakon što je vidio angažman momčadi na treningu. Upozoravao je portugalski stručnjak svoje nogometaša na to da bi se mogli ‘popiknuti’, a upravo se to i dogodilo zbog čega je ‘poludio’ nakon utakmice i svojim igračima u lice izrekao možda i previše toga.

Posebna su mu meta bili Anthony Martial i Ander Herrera koji su istrpjeli najveći dio Mourinhova bijesa koji je išao toliko daleko da je Portugalac usred svlačionice pun srdžbe govorio kako je upravo viđeno i razlog, a spominjala se specifična uloga na krilnoj poziciji, zbog kojeg je u ljetnim mjesecima želio u klub dovesti Ivana Perišića.



Trajala je ta sapunica cijelo ljeto, a nije se realizirala zbog razlike od pet-deset milijuna eura koliko je Inter potraživao, a United nudio. Usput, milanski klub nakon deset utakmica u Seriji A ima osam pobjeda i dva remija te drži čelnu poziciju ljestvice tek započetog 10. kola.