MOURINHO IMA STRAŠAN PLAN: Ako neće Perišić onda će brazilski reprezentativac, a transfer-bombu je našao u Realu

Pozivajući se na španjolske izvore ESPN tvrdi da će rastrošnost Manchester Uniteda u ljetnim mjesecima prijelaznog roka nogometaša biti i izraženija propusti li Zinedine Zidane u startnu momčad za finale Lige prvaka uvrstiti Garetha Balea.

Bale je navodno Zidaneu rekao da je u potpunosti spreman za subotnji ogled protiv Juventusa u Cardiffu, no upitno je kakvo to značenje ima za trenera novih španjolskih prvaka budući da Isco, kojeg je Zidane počeo koristiti više zbog niza Baleovih ozljeda, naprosto blista. Istisne li 25-godišnji španjolski reprezentativac Velšanina ponovno iz udarne momčadi, bit će to ‘mig’ koji u Unitedu neće propustiti.

Nastavljaju engleski mediji i priču o Ivanu Perišiću na Old Traffordu. Pokaže li se da je razlika između onoga što United nudi prevelika u odnosu na ono što Inter traži, a navodno Inter želi 50 milijuna eura dok je Unitedova ponuda zasad 15 milijuna manja, Mourinho i čelnici engleskog kluba okrenut će se prema brazilskom reprezentativcu i članu aktualnih prvaka Chelseaja, Willianu. U slučaju da Perišić, koji je dogovorio osobne uvjete suradnje s Unitedom, u klub i dođe, izglednim se čini da bi ga u tom slučaju napustio Anthony Martial…