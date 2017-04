MONACO PONOVNO ISPRED PSG-A: Danijel Subašić iskazao se obranama

Nogometaši Monaca svladali su Touolouse sa 3-1 u prvoj utakmici subotnjeg programa 35. kola francuskog prvenstva, iako je gostujuća momčad prva stigla do pogotka.

Postigao ga je Toivonen na početku drugog poluvremena, ali samo tri minute poslije Glik je izjednačio, a tada je proradio jedan od najboljih napada u Europi. Mbappe je donio Monacu prednost od 2-1 u 64. minuti, a pobjedu je potvrdio Lemar u 75. minuti. Hrvatski reprezentativni vratar Danijel Subašić ponovno se u nekoliko navrata iskazao obranama kad su gosti zaprijetili.

Monaco je opet tri boda ispred PSG-a s istim brojem utakmica. Parižani se u nedjelju ponovno mogu izjednačiti, ako pobijede na gostovanju Nici. U subotu je na rasporedu još pet utakmica: Bastia – Rennes, Guingamp – St. Etienne, Metz – Nancy, Montpellier – Lille i Nantes – Lorient.

Francuska – 35. kolo

Monaco – Toulouse 3-1

(Glik 49, Mbappe 64, Lemar 75 / Toivonen 46)

Bastia – Rennes (sub, 20.00)

Guingamp – St. Etienne (sub, 20.00)

Metz – Nancy (sub, 20.00)

Montpellier – Lille (sub, 20.00)

Nantes – Lorient (sub, 20.00)

Bit će odigrano u nedjelju:

Caen – Marseille (ned, 15.00)

Dijon – Bordeaux (ned, 17.00)

Nice – PSG (ned, 21.00)

Odigrano u petak:

Angers – Lyon 1-2