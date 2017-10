MODRIĆEVIH 99 NASTUPA UGLAVNOM OBILJEŽNIH TUGOM: Od debija kojeg se ne sjeća do jubileja u kojem mora slaviti

Samo su petorica kroz cijelu povijest hrvatske nogometne reprezentacije dostigla troznamenkastu brojku u nastupima za izabranu vrstu. U petak će se tom probranom društvu priključiti i Luka Modrić.

Darijo Srna (134), Stipe Pletikosa (114), Josip Šimunić (105), Ivica Olić (104) i Dario Šimić (100) jedini su igrači koji su dres Hrvatske na sebe obukli sto ili više puta, pritom i svojim igrama ostavili trag ne samo brojem nastupa. U ogledu protiv Finske, koji se u sklopu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2018. igra na Rujevici s početkom u 20:45 sati u petak, priključit će im se kapetan izabrane vrste Luka Modrić.

Slabi rezultati sa svjetskih smotri

Od debija protiv Argentine u Baselu 1. ožujka 2006., a to je ona utakmica koje se Realov veznjak prema vlastitom priznanju ne sjeća, do Finske koja slijedi, mnogo je toga Modrić sa reprezentacijom iskusio, no ostaje dojam, pri čemu navedeno nije njegova krivnja, da se očekivalo i moglo/moralo napraviti više.



Na Svjetskom prvenstvu 2006. Hrvatska je ispala u skupini, a tadašnji 21-godišnji veznjak zagrebačkog Dinama, nije se naigrao. Dapače, u dvije je odigrane utakmice, osim iskustva, sakupio 28 minuta te se, nažalost, počeo privikavati na činjenicu da Hrvatska na velikim natjecanjima, ne prolazi dobro.

Sljedeća svjetska smotra je i propuštena, a 2014. godine na Mundijalu u Brazilu oznaka stop ponovno podignuta već u prvoj fazi turnira, nakon utakmica po skupinama. Modrić je ondje imao maksimalnu minutažu, no ako je SP u Njemačkoj bila škola, a osvojeno je ondje 22. mjesto, ono u Brazilu bio je težak pad na popravnom jer drugačije se ne može prokomentirati u konačnici 19. pozicija na turniru s razlikom pogodaka 6-6. Unatoč jednoj njegovoj utakmici za pamćenje.

Europske tuge

Europske smotre pod Modrićevim vodstvom prolaze bolje, no emocije nakon njih nisu ništa različite. Godine 2008., pod izborničkom palicom Slavena Bilića, propuštena je (tko zna koja) prilika generacije ispadanjem u četvrtfinalu nakon jedanaesteraca protiv Turske u utakmici u kojoj je Hrvatska povela u 119. minuti, a sunovratila se u drugoj sudačkog dodatka produžetka.

Tuga je ostala i četiri godine potom kada, unatoč igrama koje su zadovoljile navijače, Hrvatska nije prošla skupinu Eura u kojoj je bila smještena s kasnijim prvakom (Španjolska) i finalistom (Italija), a ništa veselije nije bilo niti lani u Francuskoj gdje je prvi poraz označio i povratak Vatrenih kućama (Portugal slavio 1-0 pred kraj produžetka osmine finala).

Posljednja prilika generacije?

Nova, moguće i posljednja prilika generacije jest Svjetsko prvenstvo u Rusiji sljedeće godine, no do njega tek treba stići. Hoće li ondje Modrić i društvo napokon zabljesnuti i dokazati da su sposobni za veće domete teško je reći, posebice kad ogroman upitnik stoji i uz samo pitanje plasmana na Mundijal.

Ono što je svakako jasno je, a tu se u obzir mogu uzeti mnogi faktori, a posebno podvući onaj o izborniku, jest da je ova generacija s Modrićem kao predvodnikom imala kapacitet za opipljiv rezultat i da ga u konačnici još uvijek ima. Najbolji europski nogometni veznjak čije igre za Real španjolski mediji često opisuju kao ‘briljantne’, ‘maestralne’ i ‘spektakularne’ morat će za to odigrati jednu od onih utakmica za Hrvatsku koju navijači i dalje pamte kao apsolutni dokaz njegove moći, poput one sa SP-a u Brazilu kada je povukao reprezentaciju do 4-0 pobjede protiv Kameruna ili one protiv Turske s Eura 2016. kad je svih 90 minuta odradio upravo genijalno, a svojim pogotkom i donio pobjedu Hrvatskoj. Usput, bio je to i zadnji kojeg je zabio u dresu Vatrenih. Vrijeme je za novu maestralnu partiju s kojom bi hrvatski nogometaši napravili dodatni korak prema Rusiji čime bi Modrić – koji, realno, rijetko kad podbaci u dresu reprezentacije – još jednom sebi i navijačima pružio šansu za potvrdu klase i rezultat koji će se pamtiti.

Hrvatski navijači čekaju

Trag, dubok i neizbrisiv, Modrić je odavno ostavio. Jednom kad se ostavi loptanja opisivat će ga kao legendu, igrača koji je zadužio čak i veliki Real Madrid s kojim je maksimalni doseg u europskom nogometu, osvajanje Lige prvaka, ostvario zasad tri put. Navijači naviknuti na preuranjene odlaske Vatrenih kućama zadovoljili bi se i samo jednim višim dometom pa da se onaj iz Francuske 1998. konačno prestane spominjati kao najbolje od hrvatskog nogometa ikad. Generaciji predvođenoj 32-godišnjim Modrićem ne pruža se baš previše šansi za takvo što, zato hrvatski kapetan protiv Finske i Ukrajine mora odraditi posao kao nekoć poput Kameruna i Turske i dati sebi i suigračima tu šansu da sve tuge s velikih natjecanja zamijeni jednim trijumfom za pamćenje.