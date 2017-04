MODRIĆ VODI BUNU PROTIV RONALDA: Raskol u Realu bit će plaćen odlascima, a Portugalac protiv sebe ima zvijezde momčadi

Vodeća pozicija na ljestvici španjolskog nogometnog prvenstva u utrci za toliko željnim naslovom prvaka nije dovoljan razlog za sreću u madridskom Realu. Dapače, ako je vjerovati onom što donosi Don Balon, u Kraljevskom klubu traje buna.

I to ne bilo kakva, već usmjerena prema prvoj zvijezdi Cristiano Ronaldu. Velik broj igrača, tvrdi izvor, iznio je treneru momčadi Zinedineu Zidaneu svoje viđenje onoga što portugalski napadač u ovom trenutku donosi momčadi i radi za nju, a izrečeno nema pozitivan kontekst. I nije velik problem što se niz mladih igrača žali na njegovu formu, riječi Alvara Morate, Marca Asensia i Lucasa Vazqueza možda i nemaju preveliku težinu, no kad isto to kažu Gareth Bale, Luka Modrić i Toni Kroos, a isto mu je rekao i Mateo Kovačić, onda je jasno da je Zidane u problemima, a Real u, možda je preteška riječ, ali ipak, rasulu.

Ono što su igrači od Zidanea zatražili jest da na travnjak izvodi igrače koji to uistinu i zaslužuju. Cristiano Ronaldo većim dijelom ove sezone nije kopija svojih najboljih izdanja, ali je neizostavan član udarne momčadi.

Ronaldo je u ovoj sezoni postigao 26 pogodaka u 36 odigranih utakmica za klub. Treći je strijelac španjolskog prvestva s 19 pogodaka iz 24 utakmice.