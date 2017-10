MODRIĆ SPUŠTA LOPTU NA ZEMLJU: ‘Nismo još ništa napravili, tek smo u play-offu. Moramo memorirati ovu utakmicu’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je sretan nakon velike pobjede u Ukrajini, ali je i spustio loptu na zemlju jer Vatreni još uvijek nisu na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska je dvama pogocima Andreja Kramarića slavila u Kijevu s 2-0 i sačuvala drugo mjesto u skupini I što znači da je čekaju dodatne kvalifikacije za plasman u Rusiju.

‘Morali smo ovo prije riješti’

“Najbitnije je bilo pokazati karakter i ostaviti srce na terenu, to smo i napravili. Odigrali smo zrelu utakmicu bez žurbe i paničarenja, ispunili smo sve što je trener tražio, u drugom poluvremenu iskoristili prilike i zalsluženo pobijedili. Svaka čast dečkima na borbi i zalaganju”, naglasio je Modrić u izjavi za HRT.



“Nismo još napravili ništa, tek smo u play-offu. Trebamo memorirati ovu utakmicu i pokušati je ponoviti u doigravanju. Pritisak je bio velik, bilo je biti ili ne biti, znali smo da nam igra samo pobjeda. Bila je ovo utakmica za karakterne igrače, a na kraju smo i pokazali karakter, ali ponavljam, napravili smo tek pola posla. Nažalost, morali smo ovo prije riješti, ali ne ide uvijek onako kako bismo htjeli”, dodao je Modrić.

‘Finska mi je i dalje neshvatljiva’

Osvrnuo se još jednom na remi protiv Finske (1-1) na Rujevici kojim je Hrvatska pala na drugo mjesto.

“Ne znam zašto nam se dogodio pad protiv Finske, to mi je i dalje neshvatljivo. Protiv puno jače Ukrajine nismo stali, tražili smo drugi gol, to nam treba ostati u glavama do play-offa. Nastavit ćemo se boriti za Hrvatsku kao i danas”, zaključio je veznjak Real Madrida.