MODRIĆ ODUŠEVLJEN PRIZNANJEM: Kapetan Vatrenih otkrio što mu znači nagrada i poslao poruku upozorenja suparnicima

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, dobitnik priznanja za najboljeg veznog nogometaša Lige prvaka u prošloj sezoni, rekao je u četvrtak kako će ove godine s Real Madridom nastojati doći do trećeg uzastoponog naslova prvaka Europe.

“Real Madrid će učiniti sve moguće da ponovi prošlu sezonu. To možemo učiniti budemo li svi bili ujedinjeni”, rekao je 31-godišnji Modrić novinarima nakon primanja priznanja.

“Ovo smo ostvarili zajedno. Želim zahvaliti svima koji su glasovali za mene, svojim suigračima i trenerima, jer me uvijek podržavaju i pomažu mi da rastem kao igrač. Jako sam sretan i počašćen”, dodao je.



Modrić žali za Ronaldom

Real Madrid je prošle sezone obranio naslov pobjednika Lige prvaka te je osvojio španjolsko prvenstvo, prvi put nakon 2012. godine. Upitan o dobitniku nagrade za najboljeg igrača Lige prvaka lani, Cristiana Ronalda, Modrić je rekao kako im trenutno nedostaje na terenu. Ronaldo zbog odgurivanja suca u Španjolskom superkupu mora pauzirati iduća četiri prvenstvena kola.

“Jako nam nedostaje, no nagrade koje je dobio danas pokazuju kakvu je sezonu imao iza sebe. Svi smo uz njega”, rekao je hrvatski vezni igrač.

Real Madrid će igrati u skupini H Lige prvaka protiv Borussije Dortmund, Tottenhama i APOEL-a, odlučeno je ždrijebom u četvrtak.

‘Skupina LP-a nam je teška’

“Grupa je teška. Borussiju poznajemo jer svake godine igramo protiv nje. Jako mi je drago što ćemo igrati protiv moje bivše momčadi Tottenhama, šteta što to neće biti na stadionu White Hart Line, no drago mi je što će to biti na Wembleyu”, izjavio je Modrić.

Za klub iz Londona nastupao je od 2008. do 2012. godine.

“Svake godine rastu kao ekipa i bit će teško. A APOEL ima velike navijače. No, mi smo jasni favoriti za prolazak skupine”, rekao je Modrić.

Real Madrid je osvojio Ligu prvaka Europe 2016. i 2017. godine skupivši 12 naslova prvaka Europe. Obranio je naslov što nikome nije pošlo za rukom u ovakvom formatu natjecanja.

“Naježim se kada vidim trenutke koje smo doživjeli protekle sezone, jer je sve bilo posebno. Bila je to spektakularna godina, za povijest, te trebamo biti ponosni na to što smo postigli”, rekao je Modrić.

“Budući da smo mi Real Madrid ne možemo se opustiti. Nadam se da ćemo sve ponoviti ove godine”, zaključio je.