MODRIĆ NAJAVIO FINCE I IZBJEGAO OBJAŠNJENJE: ‘Stojim kod svega što sam rekao, ali ne bih želio ulaziti u analize i pojašnjavati’

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom pretposljednji je ispit kvalifikacijskog ciklusa za Svjetsko prvenstvo kojem je sljedeće godine domaćin Rusija. Nogometaši Finske testirat će spremnost Vatrenih na Rujevici u petak s početkom u 20:45 sati.

Utakmica je to u kojoj nogometaši koje s klupe vodi Ante Čačić nemaju prava na pogrešku jer, premda vodeći na ljestvici svoje skupine I, bodovno izjednačeni drugoplasirani Island prijeti, a trećeplasirana Turska i s njom na četvrtom mjestu jednako uspješna Ukrajina, imaju svoje planove i nadanja.

Susret za koji je prodano oko 7000 ulaznica, a kapacitet Rujevice za ovaj ogled iznosi 8240 mjesta, su na konferenciji za medije najavili kapetan hrvatske izabrane vrste Luka Modrić i izbornik Čačić. Pred Modrićem je stoti nastup za Vatrene, a o jubileju veznjak Real Madrida kaže:

Emotivan tjedan

“Ovo je za mene jako emotivan tjedan, počevši od rođenja trećeg djeteta, kćeri Sofije, do sutrašnjeg stotog nastupa za Hrvatsku, što me čini jako sretnim i jako ponosnim. Iskreno, nikad nisam očekivao doći do te brojke, san mi je bio samo nastupiti za reprezentaciju. Ovakav jubilej je velika čast izvan svih očekivanja. Nadam se da ćemo i ja i momčad zaokružiti tjedan na najbolji mogući način te da će mi tako cijeli tjedan ostati u lijepom sjećanju.”



Upitan je Modrić i da prokomentira ono što je rekao nakon poraza od Turske u prošloj utakmici, no na ‘nedostatak naboja’, kako je sam definirao situaciju u reprezentaciji, Modrić, koji je naglasio da i sada stoji iza navedenog, se nije želio vraćati.

“Dobra je, iako smo svjesni u kakvoj se situaciji nalazimo. Stojim kod svega što sam rekao poslije gostovanja u Turskoj, ali ne bih želio sada ulaziti u dublje analize i pojašnjavati svoje osjećaje. Međutim, razgovarali smo i pojedinačno i kao momčad te znamo kakva su očekivanja. Znamo što nam je činiti želimo li na Svjetsko prvenstvo. Vjerujem da ćemo u obje utakmice biti u pravom izdanju, da ćemo odigrati muški i borbeno te vjerujem u najbolji mogući ishod. Morat ćemo biti koncentriraniji i igrati bolje kako bismo otišli tamo gdje nam je mjesto. Kvalitetu imamo, no to ništa ne znači ako to ne prezentiramo na terenu”, ustvrdio je.

Finska je u naletu

O Fincima Modrić kaže:

“Finska je u naletu, igra jako dobro, pobijedila je čak i Island. Fizički su čvrsti, moćni u prekidima i očekuje nas iznimno teška utakmica. Morat ćemo biti ona prava Hrvatska s početka kvalifikacijskog ciklusa. Dobro smo radili, dobro se pripremili i sada moramo to pretočiti u uspjeh na travnjaku. Svi Skandinavci gaje sličan, agresivan stil nogometa te smo za to spremni i morat ćemo biti na pravoj razini želimo li pobjedu.”

“Očekujem odličnu atmosferu. Nadam se lijepom vremenu i posjeti u velikom broju te da navijači dolaze s namjerom pružiti nam podršku. Uz njihovu pomoć možemo do sva tri boda. U svakoj dosadašnjoj utakmici u Rijeci imali smo odličnu atmosferu i želimo obradovati navijače. Osim toga, tereni su odlični – i za trening i za igru – i svaka čast Rijeci na pravim, sportskim uvjetima. Svakom je sportašu užitak sudjelovati na njima. Mi ne odlučujemo gdje će se igrati, a u svim smo dijelovima Hrvatske uvijek bili lijepo dočekani”, poručio je za kraj kapetan hrvatske nogometne reprezentacije.

Čačić ovako vidi nadolazeći susret:

“Čeka nas vrlo zahtjevna utakmica s tri boda kao imperativom. Finska je momčad čvrstog obrambenog garda, i kad gubi, to je tijesno. Uočio sam kod igrača da su svjesni trenutka, a moramo biti koncentrirani, dovoljno agresivni i dobro raspoloženi te ostvariti dobar protok lopte”