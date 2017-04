MODRIĆ NAJAVIO EL CLASICO: Kapetan Vatrenih ima samo jednu želju pred derbi, a ona je usko vezana za Rakitića

Veliki derbi španjolskog i svjetskog nogometa, ogled Real Madrida i Barcelone, odigrat će se večeras na stadionu Santiago Bernabeu. Tekstualni prijenos tog susreta s početkom u 20:45 sati pratite na portalu Net.hr.

Luka Modrić i Mateo Kovačić s madridske strane i Ivan Rakitić u Barceloninom dresu, dodatan su začin za našu publiku u ovoj utakmici. A El Clasico, svoj 14. po redu, najavio je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i Realov veznjak Luka Modrić za Sportske novosti. Dva je odgledao s klupe, u pet ih je slavio, u četiri upisao poraz, a u dva remizirao. Kao i svaki i ovaj ima posebnu važnost budući da vodeći Real u njega ulazi s tri boda više i utakmicom manje u odnosu na drugoplasiranu Barcelonu i pobjeda bi označila veliki korak prema naslovu španjolskih prvaka. To je naslov koji Modriću (i Kovačiću) nedostaje u kolekciji.

Pobjeda donosi naslov

“U pitanju je velika utakmica, koju će gledati, kažu upućeni, preko 650 milijuna ljudi širom svijeta. Dakle, vrhunski spektakl u kojem je privilegij biti akterom. Svjesni smo što nam znači ovaj dvoboj, jer realno, ako pobijedimo praktično smo novi prvaci. Išli bismo na plus 6 bodova, uz bolji međusobni skor i još utakmicu manje. Uvjeren sam da to nitko ne može dostići u posljednjih šest kola. No, naravno, govoriti o pobjedi je lako, treba to ostvariti na terenu, a tamo će biti silno teško”, najavljuje Modrić.





Činjenicu da je Barcelona ispala iz Lige prvaka i da se pojačano okreće aktivnostima u domaćem dvorištu, njihov umor i izostanak Neymara, kapetan Vatrenih ovako komentira:

“Ne zavaravamo se mi, to je uvijek Barcelona i moramo biti jako koncentrirani i pažljivi. To što ne igra Neymar svakako im je hendikep jer Brazilac igra u sjajnoj formi. No, to su njihove brige, mi moramo gledati kao i uvijek sebe te pružiti naše maksimalno izdanje. Ulog je ogroman, šansa da se nakon pet godina napokon domognemo španjolskog naslova je velika i sami si krojimo sudbinu. Titula u Primeri je jedini trofej koji nisam osvojio s Realom i ne mogu dočekati trenutak da se to napokon dogodi. Bilo bi fenomenalno da u El Clasicu učinimo taj ključan korak ka cilju.”

‘Nadam se da ću tješiti Rakitića’

O svojoj formi je rekao:

“Najvažnije je da sam zdrav, što je temelj da se uđe u kontinuitet forme. Bila je jedna faza, nakon ozljede aduktora, u kojoj se nisam osjećao dobro odnosno nisam bio na razini u kojoj mogu biti. Sada osjećam kako sam se podignuo u fizičkoj spremnosti te mi je lakše realizirati tehničke i taktičke zadaće. Malo smo iscrpljeni od dvoboja s Bayernom, ali ima još vremena za osvježenje do nedjelje navečer. Mislim da se cijela momčad digla pred najvažniji dio sezone i to je ono što mi daje optimizma za velike izazove koji slijede.”

S Rakitićem o susretu nije pričao…

“Nisam. Pred utakmice svatko je u svojem miru i koncentraciji. Nakon utakmice ćemo se naravno zagrliti i popričati, kao i uvijek. Nadam se da ću ga tješiti.”

Real je za utakmicu prijavio ove igrače: Navas, Casilla, Yáñez, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Danilo, Kroos, James, Casemiro, Kovačić, Modrić, Asensio, Isco, Ronaldo, Benzema, Bale, Vázquez, Morata.

Barcelona je za utakmicu prijavila ove igrače: Ter Stegen, Piqué, Rakitić, Sergio, Denis, Arda, A. Iniesta, Suárez, Messi, Cillessen, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti, Aleñá, Aleix Vidal (putuje, ali neće igrati).