MODRIĆ I DRUŠTVO TREBALI BI SE ZABRINUTI ZBOG OVOG: Alvesove riječi pozivaju na veliki oprez u taboru Reala

Desni branič Dani Alves (34) izjavio je da su u Juventusu opsjednuti pobjeđivanjem, objavili su u četvrtak talijanski mediji.

“Kolektivni mentalitet je naša najveća snaga. Kad utakmica krene mi uvijek nađemo način da dođemo do pobjede. U Juventusu pobjeđivanje nije samo cilj, to je opsesija”, kazao je Alves uoči subotnjeg finala Lige prvaka protiv Real Madrida.

Brazilski nogometaš prošlog je ljeta nakon osam godina u Barceloni napustio katalonsi klub, koji mu nije želio produžiti ugovor. Otišao je u Juventus i odlično se snašao u sistemu koji je postavio trener Massimiliano Allegri.

Govoreći o svom suigraču Paulu Dybali, brazilski nogometaš ga je usporedio sa Leom Messijem:



“Život mi se čini kao krug, kud god krenem slijede me Argentinci, u Barci to je bio Messi, a sada u Juveu to je Dybala. Genijalci me svuda prate. Već na prvom treningu u Juveu vidio sam sličnost između Dybale i Messija. To nije bio samo veliki talent, već kombinacija talenta i želje da se osvoji svijet”.