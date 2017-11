MOĆNI GRADSKI PROČELNIK LOVRIĆ ZA NET.HR: ‘Lažu oni koji kažu da Bandić skuplja glasove za Šukera! Ipak nije toliko lud…’

Prema neslužbenim informacijama do kojih smo došli gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić navodno je osobno naredio svojim ljudima da zovu nogometne klubove koji su pod ingurencijom Zagrebačkog nogometnog saveza i prijete im rezanjem sredstava iz proračuna ako, umjesto Davora Šukera, podrže protukandidata Darija Šimića.

Također, izvor nam navodi kako su glavni operativci za taj posao bili Bandićevi ljudi od povjerenja Zdenko Antunović i pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Ivica Lovrić. Kontaktirali smo Ivicu Lovrića da nam prokomentira navedeno:

‘Kakvo zvanje klubova i prijetnje?! Pa to su besmislice’

“To nije točno. To je notorna laž. Evo, ja ovo sad prvi puta čujem od vas. Stvarno. Molio bih vas da taj od koga ste čuli, neka on to javno izjavi. Ali molim vas neka ta osoba koja vam je to kazala sama to izjavi. Jer, ovo nema veze s istinom. Kakvo zvanje klubova i prijetnje rezanjem sredstava iz proračuna. Pa to su besmislice”, kazao nam je Ivica Lovrić i nastavio:



“Taj koji vam je to kazao taj laže. Slobodno mu recite tako. Da laže. Znate što? Doista me ljute takve stvari. Ljuti me dokle pojedini ljudi mogu ići u svojoj nekoj zloći. Laži…Ali Bože moj i laž je dio ljudskog života. Koliko ja poznajem gradonačelnika, da bi se on u to miješao, u to ne vjerujem. Pa to bi njemu bilo političko samoubojstvo. Nije toliko lud. Ali zbilja nije istina. Znate što, napravimo mi u Gradskoj upravi glupost, ali ovaj put stvarno nismo. Pogotovo ne takvo što”, zaključio je Lovrić.

Situacija u Zagrebačkom nogometnom savezu i nije bajna za Šukera

Vrijedi spomenuti i kako situacija u Zagrebačkom nogometnom savezu i nije bajna za predsjednika HNS-a Davora Šukera. Iako se činilo kako će upravo navedeni nogometni županijski Savez biti možda i najjače Šukerovo uporište u izborima za predsjednika HNS-a, čini se kako to nije tako.

Naime, velik broj zagrebačkih klubova nezadovoljan je radom HNS-a i stanjem hrvatskog nogometa te su odlučili bojkotirati današnju skupštinu te na taj način uskratiti podršku Šukeru. Skupština, na kojoj će se odlučiti hoće li Zagrebački nogometni savez podržati kandidaturu Davora Šukera na mjesto predsjednika HNS-a, počinje svoje zasjedanje u utorak u 18.00, ali, kako doznajemo, pola se predstavnika klubova nije pojavilo na njoj.

Ti klubovi svjesni su da bi im se taj potez mogao obiti o glavu, ali spremni su pristati uz one koji žele transparentniji i “čišći” hrvatski nogomet. Također pozivaju i neodlučne da stanu na njihovu stranu kako bi zajedno pokazali nezadovoljstvo stanjem u HNS-u, ali i ZNS-u.