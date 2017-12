MLADIĆ KOJI JE OPALIO ŠAMAR ŠUKERU ZA NET.HR: ‘Morao sam to napraviti zbog dobrobiti hrvatskog nogometa’

Prilično burno bilo je jučer na Skupštini ‘Zagrebačkog nogometnog saveza’ u hotelu Antunović.

Osim što se na Skupštini nije pojavio 21 klub, što je trećina od ukupnog broja klubova u zagrebačkom županijskom nogometnom Savezu koji su okrenuli leđa aktualnom vodstvu HNS-a, jedan je mladić hrabro istupio pred svima.

Prije nego što je započelo glasovanje o kandidaturi ZNS-a Davoru Šukeru na predstojećoj izbornoj skupštini IO HNS-a, dopredsjednik Futsal Dinama, 29-godišnji magistar kinezologije Juraj Čošić, pridigao se i zatražio riječ.

Nakon što ju je dobio, otišao je do pozornice i održao govor koji je po završetku popraćen velikim pljeskom okupljenih predstavnika klubova, o čemu više možete pročitati – OVDJE. Nakon toga je napustio Skupštinu.

Davor Šuker na kraju dobio podršku većine u ZNS-u, ali…

Iako je Davor Šuker na kraju dobio podršku većine i tako i službeno postao kandidat ZNS-a za mjesto predsjednika HNS-a (od 50 delegata, koji su stigli na Skupštinu, 46 je dalo glas Šukeru, dvojica su bila suzdržana – MNK Alumnus futsalFER i NK Sava, a dvojica su glasovala protiv – predstavnik NK Rudeša i NK Zagreb 041), ZNS je izgubio titulu jakog Šukerovog uporišta. Što zbog navedenih klubova koji su bojkotirali Skupštinu, a samim time i Šukera, što zbog Juraja Čošića koji se drznuo napraviti ono što velika većina nije…

“Ne bih sebe nazivao nikakvim junakom zbog ovog poteza. Ovaj potez bio je, prije svega, iskren. Napravljen samo i isključivo za dobrobit zagrebačkog i hrvatskog nogometa”, kazao nam je u uvodu razgovora Juraj Čošić i nastavio:

“Nakon svih uvodnih stvari na Skupštini, čekao sam da se skupštinarima obrati Davor Šuker, da predstavi svoj plan i program koji ima za sljedećih četiri godine u novom mandatu. Barem neke ciljeve. Međutim, njegov govor je bio isključivo hvaljenje sebe, HNS-a, rada Saveza, reprezentacije… Kako je Hrvatska ponovno na velikom natjecanju, kako jedna Italija i Nizozemska nisu. Ono, klasična njegova demagogija koju vjerojatno više ne ‘puše’ ni mala djeca u vrtiću. Završio je svoje izlaganje kako HNS i država imaju problema s huliganima i kako država ne daje ništa za sport i kako nemamo stadione”, izjavio je Juraj Čošić i osvrnuo se na svoj čin…

‘Novac od javnih potreba grada svakako pripada potrebama klubova’

“Nije to nitko do sada napravio, istina, ali sad to i nije toliko bitno. Odakle mi hrabrosti za takvo što? Prvo, ne bojim ih se niti osobno, ne bojim se niti da bi oni nešto loše mogli napraviti Futsal Dinamu jer mi kao klub radimo transparentno, poslujemo ispravno, imamo sportske ciljeve, nismo politički aktivni… Nemamo se što skrivati. Želimo dobro ovom sportu. Zato sam to i napravio. Zato sam bez ikakvog straha izašao pred skupštinare, predložio drugim klubovima da odgode glasovanje, izrazio nezadovoljstvo radom Saveza, napomenuo im da se ne trebaju bojati, da neće biti sankcionirani ako otvoreno iskažu nezadovoljstvo. Jer, novac od javnih potreba grada Zagreba svakako pripada potrebama tih klubova, bez obzira tko vodi ZNS… Znam da ima jako puno nezadovoljnih klubova i neki od njih su ovu skupštinu, kao što smo vidjeli, odlučili bojkotirati, a znam kako i među onima koji su i glasovali za Šukera također ima nezadovoljnih koji čekaju na pravi trenutak. Svi se bune, govori se kako je situacija u hrvatskom nogometu loša, kako se lige igraju zbog sudaca, zbog HNS-a, svi znaju pljuvati, a kad treba konstruktivno i afirmativno razmišljati i, na kraju krajeva, postupiti, onda ih nigdje nema”.

‘Neki su se prodali možda za domjenak, za ulaznice’

Zašto je to tako?

“Nisam siguran boje li se, jesu li uvjetovani nečim, jesu li možda i kupljeni… Možda su se prodali za domjenak, za nekakve ulaznice. ZNS svaki put dijeli ulaznice kad reprezentacija igra u Zagrebu. Ne znam zašto su se prodali. Znam da su nezadovoljni, a kad dođe skupština onda šute. Onda ili ne glasuju, pa se njihovi glasovi pribroje kao da glasuju… Velika je stvar bila i ta što je jedan prvoligaš, Rudeš, iskazao nezadovoljstvo i glasovao protiv Šukerove kandidature. Rudeš ima 64 glasa u Skupštini ZNS-a. U Skupštini HNS-a dva glasa… Ako prvoligaš koji su nezadovoljni radom Saveza to pokažu na sjednici, Davor Šuker neće biti predsjednik. Čak i da bude jedini kandidat, on neće biti izabran. Mislim da je naš potez jučer, znači potez Futsal Dinama, putokaz ostalim da iskažu svoje nezadovoljstvo. Mi nigdje nemamo plan puta kamo idemo. Savez ništa ne govori, nema strategiju, ne znamo što će biti za četiri godine. Aktualna vladajuća garintura HNS-a skiva svoju nesposobnost iza problema oko stadiona, problema s navijačima. Pa jeste li vi svjesni da u HNS-u sjede ljudi koji su opterećeni USKOK-ovim optužnicama. Hajde recite, u kojem Savezu u Europi toga ima?”

Dobio pljesak, ali ti isti koji su pljeskali na kraju su glasovali za Šukera

Ono što je jučer bilo iznenađujuće je to što ste vi nakon svog govora dobili pljesak, ali ipak isti ti skupštinari koji su vam pljeskali dali su svoj glas Šukeru…

“Iskreno, i mene je to iznenadilo. Zato jer su neki tijekom mog govora vikali bravo bravo, klimali glavom i na kraju je samo dvoje bilo protiv, dvoje je bilo suzdržano. Tko zna, možda su i osjetili u tom trenutku da to drugo, oporbeno razmišljanje, neće pobijediti, pa su se priklonili Šukeru. Jer, oni su svi za promjene, ali se boje biti ta promjena. Oni neće biti ta promjena koju žele vidjeti i to je problem svih klubova. Svima je jasno da su promjene nužne. Pa čak i hrvatski reprezentativci poput Modrića i Rakitića svaki put naglašavaju da im je teško igrati za reprezentaciju, da je ozračje oko nogometa i nacionalne momčadi loše. A s ovom postojećom garniturom ljudi u HNS-u situacija će do SP-a u Rusiji biti još gora. Ovi izbori u HNS-u probudit će još više nezadovoljnika. Još će više na površinu izaći njihov loš rad. I situacija će sigurno biti još gora. Zato su Dario Šimić i njegova ekipa i gradili svoju priču na povratku povjerenja javnosti prema Savezu. Povjerenje se vraća polako, ali su bolni rezovi nužni”.

Futsal Dinamo dao podršku Dariju Šimiću i njegovoj ekipi

Futsal Dinamo javno je dao podršku Šukerovom protukandidatu Dariju Šimiću…

“Htio bih da Šimić i društvo skupe tih potrebnih još osam glasova županijskih Saveza i službeno postanu kandidati Šukeru na izbornoj skupštini HNS-a. Nadam se da će to uspjeti i doći do skupštine. I da će onda tamo biti napeta situacija. Ali čak i da ne uspiju, oni mogu oko sebe skupiti nezadovoljnike, što je jako bitno jer je to prvi korak. Ako Davora Šukera skupština HNS-a ne potvrdi kao predsjednika, izbori se ponavljaju, a on više ne može biti kandidat. To je druga bitka koju bi oni morali voditi. Ako se budu borili županijski Savez po županijski Savez, obilazili baze, prezentirali rad klubovima, oni će biti pobjednici, oni će u roku od godinu dana izazvati prijevremene izbore i očistiti nogomet od nepravilnosti, anomalija kojih ima. Klubovi, navijači, svi su svjesni što se događa u hrvatskom nogometu. Ogroman postotak je protiv aktualnog vodstva HNS-a i Zdravka Mamića. Više od 90%. Ja to u svijetu nigdje nisam vidio. Nitko nije u Hrvatskoj odgovarao za propast jednog Varteksa, klubovi su u minusu, nikome ništa… Sad je valjda jasno zašto je jedan Varteks morao propasti. Da neke određene interesne skupine ponovno naprave svoj klub. E vidite, tu se politika i pravosuđe trebaju miješati jer to su kriminalne radnje. To oni mogu spriječiti. Iako nisam za politiku u sportu, smatram da, kad se krše zakoni, politika mora reagirati. U nogomet se ulaže veliki novac, a njime se loše upravlja. Nogometni Savez mora imati svoju strategiju. Pa mi kao Futsal Dinamo planiramo sve čak i u razdoblju od četiri godine unaprijed, a HNS ne pokazuje svoje planove. A o poslovanju neću niti govoriti. To skrivaju kao zmija noge”, zaključio je Juraj Čošić.