‘MISLIM DA IMAM NOŽ U SVOJIM LEĐIMA’: Pogledajte kako se Englezi brutalno sprdaju s Bilićem i Payetom

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 14:57 14.01.2017

Kriza u West Hamu završila je kao glavna tema engleskog crtića 442oons kojim animatori ismijavaju i osvrću se na aktualnosti iz nogometnog svijeta. Ovog puta, u glavnim ulogama bili su Slaven Bilić i Dimitri Payet.

Engleski crtić 442oons je u biti animirana verzija nogometne realnosti koje se na svoj duhovit način osvrću na aktualnosti iz nogometnog svijeta i na taj način davaju svojevsrni komentar. Crtić postoji tri i pol godine i stekao je veliku popularnost.

Imaju preko 950 tisuća pretplatnika, pogledani više od 414 milijuna puta

U tri i pol godine postojanja stekli su preko 950 tisuća pretplatnika, dok su im videa, koja se objavljuju na You Tubeu, pogledana više od 414 milijuna puta. Aktualnosti, odnosno fokusiranost na najzanimljivije nogometne događaje te sprdnja s njima jedna od najvećih draži 442oonsa.

I zbog toga su takko popularni. Ovoga puta, u svojoj posljednjoj epizodi koja je na You Tubeu objavljena prije dva dana, našao se i slučaj koji trese West Ham, a u kojem su glavno protagonisti Slaven Bilić i Dimitri Payet.

West Ham odbio ponudu Marseillea

Naime, nakon što je West Ham odbio ponudu Marseillea u visini od 22 milijuna eura, najbolji nogometaš čekićara poručio je Biliću kako više ne želi igrati za njih i akko želi napustiti klub. To je hrvatskog stručnjaka jako pogodilo i razočaralo, te je sve otkrio na presici uoči ligaškog susreta protiv Crystal Palacea. Bilić je svog dojučerašnjeg miljenika kaznio na način da ga je izbacio s treninga i iz prve momčadi, te će on sad do daljnjega trenirati s drugom ekipom.

Payetova obitelj nezadovoljna životom u Londonu

O ovom slučaju raspisali su se engleski mediji, a ugledni francuski L’Equipe objavio je u petak kako je Payetova obitelj nezadovoljna životom u Londonu i kako se zato Francuz želi vratiti u Olimpique Marseille, klub za koji je igrao od 2013. do 2015. godine i prema kojem također nije ispao korektan jer im je iza leđa dogovorio transfer u West Ham. I to u teškoj situaciji za klub kad je čekićari nalaze na trinaestom mjestu ljestvice Premiershipa uz skor 6 pobjeda, 4 remija i čak 10 poraza.

Primio bonus od kluba, odlučio ostati, a onda ispao nekorektan

Da stvar bude gora, kako engleski Telegraph piše, Payet je u rujnu primio od kluba bonus u visini od milijun funti i novi ugovor, nakon što ga je Bilić javno hvalio u TV nastupima i zazivao njegov ostanak. A nakon toga je odlučio pobjeći iz kluba i tako ponovno u svojoj karijeri ispao nekorektan prema matičnom klubu za koji nastupa.

Kako bilo, animatori 442oonsa odlučili su se malo “pozabaviti” s ovim slučajem i suočiti Bilića i Payeta na sebi svojstven način. Malo ih sprdajući.

“Dimitri Payet želi odmah otići iz kluba. Payetov transfer zahtjeva – pjesmu!”, opis je crtića u kojem su Bilić i Payet čak i zapjevali o svom rastanku, a Bilić je izvadio zabijen Payetov nož iz svojih leđa i gađao ga u glavu. Pogledajte kako to izgleda.