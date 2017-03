MIRKO FILIPOVIĆ BRUTALNO RAZVALIO BATINIĆA: Legenda nije htjela šutjeti! ‘Magarac je to namjerno napravio, uzeo im je san’

Mirko Filipović, bivši legendarni MMA borac i nekadašnji nogometaš Cibalije, prokomentirao je nedavni skandal u Vinkovcima gdje je Cibalija teško oštećena protiv Dinama.

Sudac Damir Batinić dosudio je nepostojeći jedanaesterac za Dinamo u 90. minuti za pobjedu 2-1. Hrvatska javnost burno je reagirala, ponovno se poteglo pitanje o povlaštenom statusu Dinama u HNL-u, Soudani je postao glumac za Oscara, Bad Blue Boysi oštro su osudili sramotnu pobjedu Dinama vrativši dresove igračima netom nakon posljednjeg sučevog zvižduka, a Mirko je dao svoj komentar za N1 televiziju.

“Ne pratim situaciju u HNS-u. Ali ono je bilo baš tužno. Tužno i podlo od strane onog suca. Ne može se on čupat da nije vidio, on je to namjerno napravio. Žao mi je momaka koji tamo igraju za 5000 kuna i plaće im kasne, i onda dođe taj magarac i uzme im taj san”, rekao je Cro Cop.