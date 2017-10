MILIJARDU EURA ZA IGRAČA? NIJE U PITANJU! Proslavljeni trener smatra da je vrlo blizu dan kad će Neymarov rekord pasti u zaborav

Porušio je Paris Saint-Germain sve rekorde kada su u pitanju transferi igrača nakon što je iz Barcelone u svoje redove doveo brazilskog napadača Neymara za kojeg je u smjeru katalonskog kluba poslao nevjerojatna 222 milijuna eura.

Nije baš realno reći da transferi koji prebacuju čarobnu granicu od sto milijuna eura postaju svakodnevica u poslovanjima između klubova, no uskoro bi moglo biti tako. Dapače, uvjeren je trener dortmundske Borussije Peter Bosz da ćemo uskoro svjedočiti transferima u iznosu od milijarde eura.

First Neymar, next a €1 billion mega transfer?! Dortmund manager Peter Bosz believes it's a possibility. https://t.co/WqE8n8JF6Y pic.twitter.com/thfpshzS1U — Goal UK (@GoalUK) October 8, 2017

‘Ludnica’ po pitanju uplata započela je davnih dana, no malo tko nije ostao u šoku kada je Real Madrid doveo Cristiana Ronalda iz Manchester Uniteda za 94 milijuna eura. Bilo je to 2009., a transferi koji su to brojku prebacili oni su u kojima su klubove mijenjali Gareth Bale, Paul Pogba, Ousmane Dembele, bit će to i onaj Kyliana Mbappea kada posudba postane kupnja…



“Mislim da ćemo dočekati transfer u vrijednosti milijarde eura”, kazao je Bosz za Bild, a prenosi nogometni portal Goal, opravdavajući poteze klubova brzim namirivanjem uloženog novca kroz prodaju dresova i razne marketinške aktivnosti.