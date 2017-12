MBAPPE UŠAO U POVIJEST: Francuski nogometni dragulj srušio rekord kojem se ni Messi nije približio

18y 11m 15d – The youngest goalscorers to reach 10 goals in CL history:

Mbappe – PSG – 18y 11m 15d

Benzema – Lyon – 20y 10m 2d

Saviola – Barcelona – 21y 3m 0d

Messi – Barcelona – 21y 3m 7d

Raúl – Real Madrid – 21y 3m 24d

Rooney – Manchester United – 22y 0m 14d

