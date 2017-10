MATJAŽ KEK O IZBORNIČKOJ FUNKCIJI: Žele ga u Sloveniji, preporučuju ga i Vatrenima! ‘Ide mi na živce da me prebacuju ovamo ili tamo’

Hrvatski prvak Rijeka u subotu, od 15 sati u 12. kolu HNL-a igra protiv regionalnog rivala Istre 1961. Momčad Matjaža Keka već osam uzastopnih prvenstvenih utakmica ne zna za poraz na gostovanju na Aldo Drosini gdje će tražiti devetu prvenstvenu pobjedu ove sezone.

U četvrtak je u Rijecu u poslijepodnevnim satima Matjaž Kek izašao pred novinare kako bi najavio susret.

“Regionalni derbi koji nosi puno emocija, prisutan je naboj i želja za pobjedom. Na Drosini nas čeka teška utakmica, bez obzira na poziciju Istre na tablici”, kazao je Kek čije riječi prenosi Goal.com.

No, veliku većinu novinara zanimalo je nešto sasvim drugo. Naime, na presicu su došli i novinari iz Slovenije koje je zanimalo što Kek ima reći na glasine da preuzima Sloveniju? Na prijedlog predsjednika Rijeke Damira Miškovića Kek se prometnuo i u moguće privremeno riješenje na klupi Vatrenih nakon odlaska Ante Čačića… Sve navedeno odjeknulo je hrvatskim i slovenskim medijskim prostorom. Jer ipak, Kek je pokazao da je nogometni znalac, tvorac je velikog rječkog uspjeha, najljepših stranica klupske povijesti. Slovenski trener na sve to je kazao…



“Dobro me poznajete i znate da me u najavi utakmice s Istrom 1961 ne zanima to pitanje. Odgovor na to pitanje morat ćete pronaći u drugo vrijeme, na drugom mjestu ili kod vaših kolega iz Slovenije. Ne bih se postavljao u izlog, a vjerujte da mi ide na živce da me prebacuju ovamo ili tamo. Ispada da se nudim na svakom koraku. To je doduše moja osobna stvar koju moram sam riješiti”, ustvrdio je Kek, javlja Novi list.