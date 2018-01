MATEO KOVAČIĆ NA ODLASKU IZ REALA? Madriđani ga uključili u ponudu za argentinskog veznjaka

#EsclusivaMR il #RealMadrid sta tentando in queste ore l'assalto a Leandro #Paredes, il procuratore è stato pochi giorni fa a #Madrid, gli spagnoli sono pronti ad offrire #Kovacic più 35 mln di euro allo #Zenit, ma il croato per ora non ne vuole sapere di andare in #Russia pic.twitter.com/jfqlO6aQCv

— MercatoRetweettato (@MRetweettato) January 30, 2018