MATEJ DELAČ NAKON SEDAM GODINA NAPUŠTA CHELSEA: ‘Ne žalim što sam odmah otišao u London’

Matej Delač najavio je kako će nakon gotovo osam godina u Chelseaju uskoro potražiti novi klub.

Nakon što se John Terry umirovio hrvatski vratar Matej Delač postao je igrač s najduljim profesionalnim stažem u Chelseaju. U aktualnog prvaka engleske stigao je s 18 godina iz Intera iz Zaprešića, ali pravu priliku tamo nikada nije dobio zbog problema s radnom dozvolom.

Zato se često selio po posudbama te se sa svojih 25 godina može pohvaliti da je branio u čak osam europskih zemalja (Hrvatska, Belgija, Nizozemska, Češka, Portugal, Srbija, Francuska i BiH).

“Da, ubrzo će doći vrijeme kada ću se morati rastati sa Chelseajem. Mnogi me pitaju kajem li se što sam rano otišao u Chelsea, što nisam možda u neki manji klub, ali ja, iskren da budem, ne žalim nimalo. Karijera uvijek može biti bolja, no sa ovih 25 godina sam prošao puno toga, upoznao brojne trenere i igrače, skupio dosta iskustva,” rekao je Delač, a prenosi Goal.



“Problem uopće nije bio u mojoj kvaliteti. Chelsea je vjerovao u mene, pokazalo je to i produženje ugovora, ali problem je jednostavno bila radna dozvola. To me je kočilo.”

“To je bio drugi svijet. Izgledalo mi je kao da sam došao u neki film, neopisiv osjećaj tada, ali sada kad se vratim unazad shvatim da je to normalna stvar koju treba proći svaki mladi igrač”, izjavio je Delač i dodao što će najviše pamtiti:

“Prije svega veličinu Chelseaja kao kluba. Tu je i debi u Ljubljani u prijateljskoj utakmici protiv Olimpije. Bilo je lijepo biti tada u prvom sastavu sa velikim zvijezdama poput Fabregasa, Coste…”

Delač će s U23 momčadi Chelseaja trenirati do siječnja, a onda će besplatno otići u novi klub.