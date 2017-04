MARKO LIVAJA EKSKLUZIVNO ZA NET.HR O ŠOKANTNOJ KAZNI: ‘Kazna je sramotna, to što stoji u izvješću nije istina…’

Marko Livaja po prvi puta je izašao u javnost nakon kazne koju je zaradio od strane španjolskog nogometnog saveza zbog prekršaja nad Llorenteom proteklog vikenda u srazu s Alavesom u sklopu 33. kola Primere.

Puno se prašine u španjolskim i hrvatskim medijima podiglo oko Marka Livaje koji je zaradio crveni karton zbog starta nad Marcosom Llorenteom, kao i šokantne kazne koja je uslijedila nakon toga. Prošlog vikenda hrvatski je napadač ušao u igru u 83. minuti umjesto Kevina Princea Boatenga, a samo tri minute kasnije je već bio isključen.

Kad je vidio da mora izaći iz igre, tražio je objašnjenje od suca. Bio je vidno iznerviran i uporan u traženju pravde, no sudac José Luis Munuera Montero nije Marku htio niti dati objašnjenje zašto mu je pokazao izravni crveni.



Pet utakmica neigranja

To je jako naljutilo hrvatskog napadača kojeg su suigrači doslovno odgurali od suca i uputili ga izvan travnjaka. I onda – šok! Disciplinska komisija španjolskog nogometnog saveza kaznila ga je s zabranom neigranja čak pet utakmica, što znači da je za njega sezone završena.

Samo za usporedbu, kapetan Real Madrida Sergio Ramos je zbog težeg starta nad Messijem u El Classicu zaradio suspenziju od jedne utakmice neigranja. Hrvat od čak – pet!

“Mislim da je kazna sramotna. Oni su napisali u izvješću da je bilo nekog guranja, a na snimci se jasno vidi da nije bilo guranja. Iskreno da vam kažem. Guranja nikakvog nije bilo. Ja sam samo tražio objašnjenje od suca zašto crveni karton. To je jedino moje pitanje bilo upućeno njemu. Nisam mu uputio nikakve ružne riječi, ništa”, kazao nam je u uvodu razgovora za Net.hr Marko Livaja i nastavio:

Privilegirane nogometne veličine

“On nije htio samnom razgovarati. Neću ulaziti u polemiku oko toga jel to bio crveni karton ili nije. Malo jesam zakasnio. Ali nije to bilo sad tako grubo”.

Kako komentirate kaznu španjolskih disciplinaca ikoni španjolskog nogometa Sergiju Ramosu koji je napravio, u najmanju ruku jednako težak prekršak, ako ne i gori? A kazna mu je kud i kamo manja. Postoje li možda popusti za velike španjolske nogometne ikone u odnosu na neke ne tako velike igrače, uvjetno rečeno – manje?

“Sigurno. Takve veličine su priveligirane ovdje u Španjolskoj. Gledali smo El Clasico, vidjeli smo da je Ramos taknuo suca po trbuhu, pa nije dobio toliku kaznu. A kaže se da se sudac ne smije dirati. A ja sam dobio crveni karton i zbog toga jednu utakmicu ne igranja, a zbog tog fantomskog guranja četiri utakmice. Pa da sam ga bar gurnuo ili nešto, ali nisam. Pa sve se jasno vidi na snimci. Suigrači su ostali u čudu kad su čuli za kaznu. Rekli su ok, svakom se dogodi, ali ovako stroga kazna…. No što je, tu je, idemo dalje”.

‘Neke stvari su se promijenile u nastavku sezone’

Jeste zadovoljni sa sezonom u Las Palmasu. Sedam golova uz tri dodavanja…

“Jesam naravno. Prvi dio sezone sam odigrao stvarno odlično. Neke stvari su se promijenile u nastavku sezone. Došli su neki novi igrači. Trener je već bio odlučio u siječnju da neće na kraju sezone produžiti ugovor s klubom i znate kako to ide. Dosta se stvari tu izmijenile. Nije me vidio na prvoj špici zbog dolaska Jesea kojeg je stavio lijevo i Boatenga kojeg je stavio na prvu špicu. Tako da, to su njegove odluke. Ja se ne mogu buniti na ništa. S trenerom imam odličan odnos, a ne kao što su pojedini novinari pisali da sam ja odgovoran za njegov odlazak”, objasnio je Liovaja.

‘Haliloviću je bolje nego u HSV-u, zadovoljan je’

Alen Halilović. Kako se on snašao u klubu?

“Sigurno mu je tu bolje nego u HSV-u”.

Svagdje mu je bolje nego u HSV-u…

“Hahah, to definitivno. Zadovoljan je, naviknuo se na ekipu, igra. Nadam se da će sljedeće godine dobiti tak kontinuitet igara koji mu treba. Ali vidim da je zadovoljan. Samo treba biti strpljiv i čekati svoju priliku. Teško je doći u momčad u polusezoni. On nije igrao šest mjeseci, tako da je njemu još i teže. Ali dobro napreduje. Samo neka bude strpljiv. Deset minuta. Deset minuta”.

Do kraja Primere ostalo je još četiri kola. Las Palmas je 13. s 39 bodova, ali 10. pozicija koju drži Alaves društvu s Kanara bježi za 6 bodova. Nije nemoguće niti da deseta pozicija…

“Možemo još napredovati. Iako nas čeka težak raspored, mi ne odustajemo. Sad nas kod kuće čeka Atletico Madrid, pa idemo u Gijon, a onda dolazi Barcelona. Mislim da možemo dosta toga dobroga napraviti. Samo se trebaju malo i neke stvari poklopiti”, završio je Livaja.