[FOTO] MANDŽO BI MOGAO ZAIGRATI! Izbornik poslao opaku poruku Grcima! ‘Mi se ne branimo, ovdje smo došli pobijediti’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u subotu je najavio sutrašnji uzvratni ogled dokvalifikacija za SP između Hrvatske i Grčke na stadionu Karaiskakis.

Prije ukrcavanja u avion za Atenu na zagrebačkom aerodromu “Dr. Franjo Tuđman”, Dalić je smirivao euforiju. U biti, izbornik to radi od četvrtka, odmah poslije pobjede… Novinarima je u mix zoni poručio kako nema mjesta opuštanju i kako je ovo tek prvo poluvrijeme.

“Ništa još nije gotovo”, izjavio je Dalić i u Pireju pred predstavnicima medija ponovio…

” U Zagrebu je bilo samo prvo poluvrijeme. Sve ćemo učiniti da pobijedimo”, kazao je Zlatko Dalić i nastavio:



“U nogometu nema euforije, a ni tragedije. Euforija te odvede u krivom smjeru. Moramo biti staloženi i mirni. Znamo po što smo došli. Jako cijenim Grčku. To je sigurno jaka momčad. Ovdje očekujem drugačiju Grčku. Oni će puno promijeniti svoj stil. Oni će dati sve od sebe da nas dobiju. Imaju moj veliki respekt”, izjavio je Dalić.

Mario Mandžukić bi mogao zaigrati u Pireju…

“Prakticiram da mi igrač bude sto posto spreman. Prošli put s Mandžom nismo htjeli riskirati. Vidjet ćemo nakon treninga”, rekao je Dalić i naglasio kako nema potrebe puno mijenjati.

“Mi se ne branimo, ne igramo tako. Mi nemamo takve igrače, mi to nećemo raditi. Igrat ćemo svoju igru. Ovdje smo došli pobijediti. Za mene i moje igrače je ova utakmica kao i ona u Ukrajini. Bilo bi pogubno da ne krenemo tako u susret. Zaboravimo onih 4-1. Moji igrači imaju kvalitetu. Bitno je to. Ja sam to samo malo posložio. Baš sam im to rekao na sastanku prije pola sata. Da je ovo sve njihova zasluga. Jesu li mi uzvratili na lijepim riječima? Vratit će sutra”, nasmijao se Dalić, prenosi Goal.com.