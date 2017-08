MARIO CVITANOVIĆ RASPLAKAO SE NA PRESICI: ‘Nisam nikad mislio da ću ovako zaplakati’

Trener Dinama Mario Cvitanović u nedjelju nakon derbija između Dinama i Hajduka (3-1), rasplakao se pred predstavnicima medija na presici.

Marija Cvitanovića emocije su slomile.

“Ako mogu kome pokloniti ovu pobjedu, onda je to…” rekao je Mario Cvitanović koji se u toj situaciji rasplakao pred okupljenim novinarima, pa je suznih očiju nastavio:

‘Za naše obitelji, žene, djecu, braći, oni su patili…’

“Onda je to našim obiteljima. Našim ženama, našoj djeci, našim roditeljima i braći koja znam koliko su patila ovo vrijeme. I koliko se oni odriču zbog nas, koliko zapravo žive s nama. U nekim trenucima i više nego mi sami. Nisam nikad mislio da ću ovako zaplakati, ali emocije su očito jače.”



Dinamo je do pobjede došao u drugom dijelu. Nakon što je Ćorić zabio u 8. minuti za 1-0, Hajduk je preko kapetana Nižića je poravnao na 1-1 u 64. minuti, da bi modri golovima Olma u 67. minuti i Soudanija u 70., zapećatili splitsku sudbinu na Maksimiru. Cvitanović je nakon susreta na terenu kazao:

“Bio je užitak igrati i gledati ovu utakmicu. Prije nje igračima sam rekao samo dvije stvari: da osjete ponos i sreću na kraju. Uspjeli su, zato sam sretan.Imali smo malo problema početkom nastavka s dugim loptama na Futacsa jer se izvlačio desno, gdje su naši niži igrači. Kod Hajdukova gola Benković je trebao stajati kod Nižića, ali napravili su blok i ostao je sam. Ali još sam sretniji da smo se izvukli iz toga, promijenili smo i sustav. Derbi je utakmica kao i svaka druga, i dalje smo u stvaranju, ali ovo je model, način na koji Dinamo treba igrati. Slijedi nam daljni rad i odricanje, moramo biti čvrsto na zemlji, da budemo još bolji”, kazao je Cvitanović čije riječi prenosi Goal.com.

Onda je stigao i na press-konferenciju…

“Pobjeda, tri boda, idemo dalje. Rekao sam igračima da nakon utakmice osjete sreću i ponos, da se tako ponašaju. Jako sam ponosan i sretan, bez obzira igramo li mi protiv Cibalije ili Hajduka, tri boda su uvijek ista. Ali, stav i karakter momčadi je neprocjenjiv. Pitao sam igrače u svlačionici da li me ‘zajebavaju’ pa u nekim utakmicama ne igraju kako se dogovorimo, a onda danas pokažu da mogu” rekao je Mario Cvitanović, pa nastavio:

Ćorić osjetio bol u preponi

“Mene ništa ova pobjeda neće promijeniti, niti opiti, moramo nastaviti raditi na nekim stvarima. A oni to moraju izvršavati, od prvog do zadnjeg. Dobili smo sada veću širinu, neka se svi bore za pozicije i mjesto u momčadi. Samo tako možemo izaći i doći na put koji svi želimo, pa da izgledamo kao danas. Vjerujem da je svaki navijač Dinama ponosan i sretan nakon današnje igre, to je ono što želimo. Usrećiti ih sve, pa i nas same.”

Cvitanović je istaknuo i sljedeće:

“Ćorić je osjetio bol u preponi, pričao sam s Olmom i nakon Norveške. Nije problem crvenog kartona, već eventualne suradnje i nepoštivanja suparnika. Nisam ga prekrižio, znam kakav je karakter i danas je bio kakav treba biti. Malo smo promijenili sustav igre poslije izjednačujućeg gola, možda je i to dalo ploda. Sretan sam”, zaključio je Cvitanović.