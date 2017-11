MARIJAN KUSTIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘Do petka ću donijeti odluku hoću li ostati u utrci za mjesto predsjednika HNS-a’

‘Nisam odustao od kandidature za mjesto predsjednika HNS-a. U sljedećih dva dana, točnije do petka, donijet ću konačnu odluku. Za sad sam još unutra. Vidjet ćemo hoće li tako ostati’, kazao je za Net.hr Marijan Kustić.

U nogometnim kuloarima pojavila se priča kako je Marijan Kustić, saborski zastupnik HDZ-a iz Novalje, odustao od kandidature za mjesto predsjednika HNS-a i kako će dobiti jednu od funkcija u hrvatskoj reprezentaciji kad, kako vladajuća garnitura HNS-a vjeruje, Davor Šuker ponovno dobije povjerenje, pobjedi na izborima za predsjednika HNS-a i produži svoj mandat u Savezu na još četiri godine.

Kustićeva jaka politička pozadina

Zbog Kustićeve jake političke pozadine članovi HNS-a smatrali su da ima i podršku samog premijera Andreja Plenkovića, pa su mislili da je on osoba koja bi mogla naslijediti Davora Šukera. No to je daleko od istine, kao što je premijer Plenković trenutno daleko od nogometne zbilje i izbora u HNS-u. Odnosno, ne zamara se s izborima. Uz to, Kustić kao političar i član vladajuće stranke u Hrvatskoj uopće ne bi smio obnašati dužnost predsjednika Saveza zbog sukoba interesa.



Kustić je još prije funkciju u HNS-u stavio u mirovanje zbog odredbi Zakona o sportu, a koji se tiču preklapanja politički i sportskih funkcija odnosno sukoba interesa, te je sada u savjetodavnoj ulozi kao i nekolicina ostalih članova IO-a, mahom članova HDZ-a.

Isto tako, pojavila se priča kako se Kustić, u biti, povlači iz utrke za šefa HNS-a jer ne može skupiti barem osam potpisa (osam + jedan treba za izbore) od 21 županijskog saveza. Inače, skupština ima 59 članova, a za pobjedu na predsjedničkim izborima potrebno je 30 glasova.

‘Ima svakakvih priča’

U Skupštini sjede predstavnici županijskih saveza (21), svaki klub Prve HNL daje po dva člana (20), svi klubovi Druge HNL daju zajedno dva člana, klubovi trećih liga daju tri člana, klubovi nižih liga deset, a po jedan član dolazi iz Sindikata igrača, udruženja trenera te jedan zastupnik ženskog nogometa.

Nazvali smo Marijana Kustića kako bi se refeirirao na sve ove priče…

“Nisam odustao od kandidature za mjesto predsjednika HNS-a. To nije istina. Iznenađen sam pisanjima nekih medija o tome. Svakakvih priča ima. U sljedećih dva dana donijet ću konačnu odluku. Za sad sam još unutra. Vidjet ćemo hoće li tako ostati. Ova odluka nije lagana. Moram misliti i na djecu. I vjerujte mi. Nemam nikakvih problema sa skupljanjem barem osam potpisa od 21 županijskog saveza. Nego, moram vidjeti je li ova kandidatura najbolja opcija za mene. Moram dobro razmisliti. Bit ćete o svemu pravodobno obaviješteni”, kazao nam je Marijan Kustić.

Vrijedi spomenuti kako je uz Marijana Kustića Šukerov protukandidat za mjesto šefa HNS-a i Dario Šimić.