MARADONA UZBURKAO DUHOVE U ARGENTINSKOM NOGOMETU: ‘Želim se vratiti’

Nogometaši Argentine izgubili su prijateljski ogled protiv Nigerije rezultatom 2-4, time i nastavili niz loših rezultata koji je umalo kulminirao njihovim propuštanjem Svjetskog prvenstva. Ugrabili su Argentinci doslovce zadnji vlak za Rusiju, no tamošnja javnost nije zadovoljna onime što igrači pružaju i kako izgledaju na travnjaku.

Zadovoljan time nije niti Diego Armando Maradona, jedan od najboljih nogometaša svih vremena i bivši izbornik reprezentacije svoje domovine, koji više ne skriva da ponovno želi na poziciju na kojoj se trenutačno nalazi Jorge Sampaoli. Ovdje valja naglasiti i da je ovo bio prvi Sampaolijev poraz (ima četiri pobjede i tri remija) nakon preuzimanja izborničke funkcije od Edgarda Bauze, a on, budući da stiže u prijateljskom ogledu, njega i ne boli previše.

Boli zato Maradonu koji je kao igrač osvojio Svjetsko prvenstvo 1986., a s klupe vodio reprezentaciju od 2008. do 2010. godine. A Maradonu kad nešto boli onda to svi znaju, a on očito zaboravlja 1-6 poraz koji je pretrpio u izborničkom mandatu od Bolivije ili, pak, 0-4 poraz od Njemačke u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Barem se tako čini prema objavi koji je okačio na Instagramu na kojoj je prikaz tablice uspješnosti izbornika, a sve potpisano riječima:

Quien gano más??.. saquemos nuestras Conclusiones, yo estoy caliente porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpa. YO QUIERO VOLVER!!! A post shared by Diego Maradona Oficial (@maradona) on Nov 14, 2017 at 11:11am PST

“Tko ima više pobjeda? Donesimo zaključke, ljutit sam jer se rasprodaje naš ugled, ali nisu momci krivi. ŽELIM SE VRATITI!”

Za vrijeme njegova izborničkog mandata kroz argentinsku reprezentaciju prošlo je stotinu igrača prije no što je Maradona pronašao one koje će voditi na SP-u. Postotak pobjeda u ogledima koje je vodio iznosio je 75 posto.