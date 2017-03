MANDŽUKIĆ PETOM, PJACA RAMENOM: Valjda i Čačić vidi koliko se dobro slažu Juventusovi Hrvati

Devet dana ostalo je do nastavka kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiju 2018. godine. Dana 24. ovog mjeseca na Maksimiru se sastaju Hrvatska i Ukrajina, dvije vodeće momčadi kvalifikacijske skupine I.

Dva boda u korist Hrvatske dijele ove reprezentacije pred petu utakmicu u grupi, a razlika je to koju će biti potrebno povećati za mirniji nastavak ciklusa koji vodi na Mundijal. Odlična je stvar to što većina udarnih snaga momčadi koju vodi Ante Čačić igra u uistinu odličnoj formi i spremna dočekuje maksimirski ogled.

Budući da Ivan Perišić neće nastupiti na sljedećoj utakmici, ostaje upitno kako će Čačić popuniti krilne pozicije, no nekako se logično nameće da kombinacija Mario Mandžukić – Marko Pjaca popuni mjesta na strani. A, kako bi to onda moglo izgledati dobilo je najavu u utakmici Lige prvaka u kojoj je Juventusov dvojac protiv Porta pokazo koliko se dobro razumije. Ostaje zapisano da je Mandžukić petom prebacio do Pjace koji je ramenom spustio loptu na udarac, no ne i bio precizan. Ovako je sve izgledalo: