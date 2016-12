‘NE VOLIM KUKATI…’: Mandžukić napokon prekinuo šutnju! U velikom intervjuu progovorio o svom statusu…

Opširan intervju s napadačem torinskog Juventusa i hrvatske nogometne reprezentacije objavio je na svojim internetskim stranicama talijanski dnevnik Corriere della Sera.

Objasnio je u uvodu Mandžukić svoje nogometne početke i otkrio s kojim se mukama tada morao nositi. Nije oduvijek, tvrdi, bio velik i jak već upravo suprotno.

“Bio sam malen i ne tako snažan i to toliko da su neki tvrdili kako ne mogu igrati na nekim mjestima u momčadi, primjerice na krilnim pozicijama. Želio sam im dokazati suprotno”, kazao je Mandžukić i nastavio otkrivati:

U nogometu zahvaljujući ocu

“Moji nogometni počeci? U nogometu sam se našao zahvaljujući ocu koji je bio sjajan stoper. Odveo me na trening i ja sam se zaljubio u ovaj sport. Idol mi je bio Ronaldo, onaj s nadimkom Fenomen.”



Upitan je potom hrvatski napadač što za njega predstavljaju riječi koje često koristi – strast, hrabrost i ponos.

“One su osnova onoga što osjećam i želim čuti kako u nogometu tako i u životu.”

‘Ulažem svu energiju’

Mandžukić je za Juventus u ovoj sezoni postigao pet pogodaka u 20 odigranih utakmica.

“Ulažem svu svoju energiju, a imam je mnogo, u Juventusove pobjede i najvažnije je da to znaju moji suigrači i moj trener. Ponekad imam dojam da to navijači shvaćaju bolje od mnogih stručnjaka. Mislim ipak da je bolje pobjeđivati nego brojati vlastite pogotke.

Nisu Mandžukićevi počeci u Italiji i Juventusu bili blistavi, barem ne u mjeri u kakvoj su to mnogi očekivali. Iza činjenice o slabijem ulasku u prošlu sezonu postoji i dobar razlog, otkriva Mandžukić.

“Ozlijedio sam se u prvoj utakmici protiv Udinesea. Ne volim kukati, to me još više baca u depresiju i nikad ne tražim isprike. Radije se borim protiv boli. Priznat ću ipak da sam prošao tri ili četiri komplicirana mjeseca. Rana se inficirala i morao sam posegnuti za antibioticima. Smetao me svaki kontakt na treninzima.”

‘Imam emocije, nisam robot’

Upitan je potom Mandžukić o svojim reakcijama kad ga trener usmjeri prema klupi.

“Nije to pravi bijes, ali sve proizlazi iz moje ljubavi prema nogometu. Osjećaj je to poput onog kad se kao malo dijete igrate u dvorištu, a potom vam narede da morate otići u kuću. Ne mogu sakriti emocije, nisam robot. Ulažem mnogo strasti i sasvim je razumljivo da mi se ne sviđa odlazak na klupu. Nije to ipak ništa ozbiljno.”

Tvrdi hrvatski napadač i da dolazak argentinskog napadača Gonzala Higuaina nije poremetio njegove planove.

“Je li u klubu loša atmosfera? Ne, zločest sam samo kad sam na travnjaku. Nisam imao nikakvih garancija kad je Higuain dolazio, u klubu kakav je Juventus normalno je da samo bolji igrači dolaze. Nas se dvojica dobro razumijemo i na terenu i izvan njega. Možda bi neki voljeli da među nama postoje razmirice, ali mi se međusobno iznimno cijenimo i možemo igrati zajedno. U mojoj viziji nogometa morate biti otvoreni za mnoge mogućnosti, ne previše razmišljati već raditi da biste pobijedili. Trčim li više od njega? Trčim više od svih. I možemo igrati i na s dvojica zajedno s Paulom Dybalom. Dobri igrači uvijek se dogovore. Nogomet je zapravo vrlo jednostavan, premda ga se neki ponekad trude zakomplicirati”, zaključio je Mandžukić.