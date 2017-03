‘MANDŽUKIĆ JE STRAŠAN’: Pivarić se u izjavi za Net.hr prvo poklonio suigraču iz reprezentacije, a onda spustio Jeličiću

‘Marijo Mandžukić je strašan igrač. Koliko god sam imao možda i najteži dio posla protiv Ukrajine, s njim na lijevoj strani bio mi je najlakši’, kazao je za Net.hr lijevi bočni Vatrenih Josip Pivarić.

On je jedini klasični bek u hrvatskoj reprezentaciji! Josip Pivarić, Dinamov lijevi bočni, to je postao nakon ozljede Šime Vrsaljka.

Čačić mu ukazao povjerenje

Ante Čačić ukazao mu je povjerenje, a on mu je protiv Ukrajine vratio dobrom partijom. U prvom poluvremenu dva puta je “zaplivao” u obrani, loše se postavljao i u par navrata otvarao prostor Ukrajincima da ozbiljnije napadnu.

Pivarić je odigrao bolje prema naprijed. Odigrao je dosta dobro u prvom dijelu, posebice u periodu kada je Hrvatska dominirala. Njegovi prodorni centaršutevi s lijeve strane stvarali su konstantnu opasnost pred Pyatovim vratima.

Dobio najteži zadatak

Izbornik Čačić Pivariću je dao vjerojatno najteži zadatak u momčadi. Da pazi na Andrija Jarmolenka, po većini nogometnih stručnjaka najboljeg igrača u Ševčenkovoj momčadi.

No, posao mu je dosta olakšao Marijo Mandžukić koji je zaigrao na lijevom krilu ispred Pivarića, umjesto pocvenjelog Ivana Perišića. Mandžo je konstantnom trkom i agresijom na ukrajinsku liniju olakšao posao i Pivariću.

‘Jarmolenko se i nije baš naigrao’

‘”Marijo Mandžukić je strašan igrač. Koliko god sam imao možda i najteži dio posla protiv Ukrajine, s njim na lijevoj strani bio mi je najlakši. Jarmolenko se i nije baš naigrao’, kazao je za Net.hr lijevi bočni Dinama i Hrvatske Josip Pivarić, koji je odigrao svih 90. minuta u petak u Zagrebu.

I to pred punim tribinama. Naime, Pivarić nikad u karijeri nije zaigrao pred punim Maksimirom. Niti u dresu Dinama, ni Hrvatske.

‘Čestitam Jeličiću’

“To je bilo nešto uistinu fenomenalno. Ja baš nemam prilike igrati pred punim Maksimirom. pa je ovo za mene ispunjenje dječačkih snova. Prepun Maksimir, atmosfera, ma sve je bilo fenomenalno. Hvala im na podršci, hvala im na navijanju, nadam se da smo im se odužili na jedan pravi način, jednom pravom borbom i zalaganjem i neka dođu opet”, rekao je Pivarić pa se osvrnuo na izjavu Joška Jeličića da on nije rješenje za lijevog beka. Prvo je rekao kako nije čuo što je kazao Jeličić, a nakon što mu je rečeno, samo je istaknuo:

“Dobro je. Čestitam mu“, sarkastično je kazao Pivarić i najavio sljedeći susret u kvalifikacijama i gostovanje na Islandu 11. lipnja.

‘Island je stari protivnik kojeg poznajemo’

“Iako do tog susreta ima još vremena, barem se tako na prvu čini, brzo će to doći. Pripremit ćemo se na najbolji mogući način. Island je stari protivnik kojeg poznajemo i tamo ćemo opet igrati na tri boda i pobjedu”.

Pivarić se osvrnuo i na pobjedu protiv Ukrajine i igru momčadi.

“Najbitnija su tri boda koja su zasluženo osvojena. Nismo pružili dobru partiju, onakvu kakvu Hrvatska zna i može, ali cilj je ostvaren. Malo smo bili pali u drugom poluvremenu u igri, no na kraju je sve ispalo u najboljem redu”, dao je do znanja dinamovac i opisao kako je to izgledalo na travnjaku.

“Stvarali smo šanse, vršili pritisak na Ukrajince i nismo im dali da izađu. Mogao je tu biti i još koji gol. Najbitnija su tri boda na putu prema Rusiji. Ukrajina je bila bez prave šanse”, zaključio je Pivarić.