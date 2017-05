MANDŽUKIĆ IZNUDIO CRVENI KARTON I RAZBJESNIO MIHAJLOVIĆA: Podivljali srpski trener potjeran na tribinu

Buran je bio subotnji gradski derbi između Juventusa i Torina u sklopu 35. kola talijanske Serije A. Stara dama se nadala da će pobjedom potvrditi naslov, ali morat će još malo pričekati na to jer je dvoboj završio rezultatom 1-1.

Torino je vodio od 52. minute pogotkom Ljajića iz slobodnog udarca. Posljednjih pola sata gosti su igrali s igračem manje jer je Acquah zaradio drugi žuti karton. Brojčanu prednost Juventus je iskoristio u drugoj minuti sučeve nadoknade kada je Higuain postigao svoj 24. prvenstveni pogodak za Staru damu.

TKO ĆE AKO NE HIGUAIN: Argentinac u zadnjim sekundama spasio Juve poraza od ljutog rivala

‘Čemu služi četvrti sudac?’

Trenera Torina Sinišu Mihajlovića je u potpunosti izbacilo iz takta isključenje njegova igrača. Acquah je, naime, drugi žuti karton dobio zbog prekršaja na našem Mariju Mandžukiću, ali na snimci se jasno vidi da je ganski veznjak prije startao na loptu.



“S klupe sam vidio da je Acquah dirao loptu, a ne Mandžukića. Ne trebaš biti nuklearni znanstvenik da to vidiš. Čemu služi četvrti sudac? Bio je u boljem položaju nego ja”, vrištao je srpski stručnjak koji je zbog burne reakcije potjeran na tribinu.

‘To što priča Vialli je blasfemija’

Mihajlovića je nakon utakmice razbjesnio i legendarni talijanski nogometaš Gianluca Vialli koji je kao komentator Sky Sporta istaknuo da je Acquah zaslužio drugi žuti karton jer igrač ne smije nekontrolirano uklizavati suparniku.

“Vialli tvrdi da je to bio prekršaj – pa to je blasfemija! Acquah je čisto startao na loptu. Nije me briga što priča Vialli. On radi na televiziji i trebao bi biti neutralan, svi su vidjeli da to nije bio prekršaj”, ljutito je izjavio Mihajlović.