MAMIĆEVO ‘PERVERZNO POJAČANJE’ NAJAVILO BARAŽ: Papadopoulos se divi Dalićevim igračima, ali i upozorava na snagu Grčke

Ima tome već osam godina kako je Dimitrios Papadopoulos predstavljen u Dinamu kao ‘pervezno pojačanje’. Bile su to riječi Zdravka Mamića tog lipanjskog dana 2009. Situacija se okrenula na drugu stranu samo šest mjeseci kasnije kada je grčki napadač dobio ‘papire’ na kojima je pisalo da je slobodan igrač.

Odnedavno je 36-godišnjak u igračkoj mirovini i s pogledima na trenersku karijeru. Za Sportske novosti je potvrdio da neke ponude već postoje no prije svega na pameti mu je ‘učenje i usavršavanje’ prije no što preuzme takvu vrstu posla. Jasno, Papadopoulos je idealan sugovornik kada su u pitanju predstojeće utakmice Hrvatske i Grčke kroz koje će biti odlučeno koja će od ovih dviju reprezentacija na Svjetsko prvenstvo u Rusiju sljedeće godine.

Pamti Mandžu, Badelja i Lovrena

Dobro je Grk upoznat s kvalitetama hrvatske nogometne reprezentacije, a u Dinamu je svlačionicu dijelio s igračima kao što su Dejan Lovren, Mario Mandžukić i Milan Badelj.





“Sjećam ih se iz Dinama, bili su tada mladi i talentirani, vidjelo se da bi mogli napraviti velike stvari. Badelja pamtim kao veznjaka koji nikad ne gubi lopte, daš mu loptu i siguran si da će je zadržati. Lovren igra u Liverpoolu, to sve govori o njemu. Mandžukić? Tada je bio malo težak karakter, buntovnik, ali te je svoje osobine kasnije pretvorio u svoj plus. Igra sve pozicije, gine za momčad, apsolutna klasa. Ma, ne moram uopće pričati o hrvatskim igračima, isticati Modrića, Perišića i ostale, neupitno je da je Hrvatska igrački izuzetno moćna”, kaže Papadopoulos koji šanse za Mundijal reprezentacijama dijeli pola-pola:

“Možda sam malo subjektivan, ali po meni, izgledi za plasman u Rusiju su 50:50! Jer, nije Grčka slaba, imamo i mi igrače u velikim klubovima, imamo klase koje igraju na najvišoj razini. Istina, imamo i problema s ozljedama, u Maksimiru neće biti i Manolasa, ali svejedno Grčka ima dovoljno jakih aduta da u 180 minuta bude bolja od Hrvatske. Imamo taj momčadski duh, zajedništvo, to nas krasi i to nam je najveća snaga. Bit će to ozbiljna borba, vrlo neizvjesna.”

Odlučujuća je prva utakmica

“Moje viđenje jest da će se pobjednik odlučivati u Maksimiru, u prvoj utakmici. Je, prvih 90 minuta mnogo će toga reći. Dakle, ako Grčka ne izgubi, onda je u uzvratu veliki favorit za prolazak. Nama je remi u Zagrebu, neću pretjerati, poput pobjede! Siguran sam da su toga svi svjesni u našoj momčadi i da će tako i razmišljati u pripremi dvoboja. To bi još ojačalo naše samopouzdanje i momčadski duh, Hrvatska bi nas u Pireju teško pobijedila”, zaključio je bivši nogometaš Dinama.