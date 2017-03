VELIKA ISPOVIJEST ZDRAVKA MAMIĆA: ‘U Hrvatskoj su ljubomorni na mene, viču da sam četnik, Srbin…’

Bivši izvršni predsjednik Dinama, sad samo ‘savjetnik’ Zdravko Mamić, dao je veliki intervju za srpski Blic.

Od kad je podnio ostavku na svoju funkciju u Dinamu, neformalni vladar hrvatskog nogometa Zdravko Mamić distancirao se od javnosti, usredotočen samo na svoju obranu pred osječkim sudom zbog nezakonitog izvlačenja više od 270 milijuna kuna iz Dinama, za što ga se tereti zajedno s još Marijom Mamićem, Damirom Vrbanovićem, Sandrom Stipančićem i Igorom Krotom.

Rijetko daje izjave, pa čak i sportskim novinarima koji su mu bliski. No, za Blic je odlučio otvoriti dušu i progovoriti o svemu. Poznata je stvar da Mamić u Srbiji uživa veliku popularnost zbog svoje karizme i menadžerskog umijeća prodaje igrača.

‘Eh, da nam je Zdravko Mamić’

“Gotovo da nema ljubitelja nogometa u Srbiji, navijača Zvezde ili Partizana, koji bar jednom nije rekao: ‘Eh, da nam je Zdravko Mamić’. Voljeli ga ili ne, jedno mu morate priznati – sposobnost i moć da napravi novac i stvori veliki klub”.

Mamić je u Maksimiru ugostio novinara Blica s kojim je napravio razgovor koji je trajao više sati, a bio je upitan da prokomentira činjenicu da je popularniji, poštovaniji i cijenjeniji u Srbiji nego u Hrvatskoj.

Žal i tuga s jedne, komplimenti s druge strane

“Stoji s jedne strane žal i tuga, a s druge strane komplimenti što je moj rad više prepoznat u drugim sredinama nego u Hrvatskoj. Gdje god se ja pojavio, bilo u Srbiji, BiH, Sloveniji ili bilo gdje u Europi, dobivao sam samo komplimente za svoj posao u Dinamu. Očigledno se radi o nekoj ljubomori, zavisti, ne znam kako bih drugačije to objasnio”, kazao je Mamić i dodao kako je sve što je u životu napravio, napravio sam.

“Nisam imao podršku bogatih roditelja ili stranke, vlasti. Zaista sam sve stvorio sa svojih 10 prstiju, bez ičije pomoći. Naravno da je tu bilo dobrih ljudi koji su mi bili pri ruci, ali sam se isključivo probijao sam. Ponavljam, nisam imao naslijeđe bogatih roditelja. Mislim da je tu tajna odgovora zašto sam sve ovo napravio i ostavio nešto iza sebe”, dao je do znanja Mamić i istaknuo kako obožava Dinamo. Nije ovo prvi put da Mamić javno govori da voli Dinamo, da mu je zagrebački klub – sve!

‘Kada sam bio na majčinom mlijeku, mislio sam da je to Dinamo’

“Ne mogu drugačije objasniti nego ovako: Kada sam bio na majčinom mlijeku, mislio sam da je to Dinamo. Zaista, od najranijih dana Dinamo mi je bio svetinja i smisao života. To je moja misija. Ja imam 58 godina, a u Dinamu sam 47. Nemam drugog života – prodavao sam Dinamove novine, stiropor, da ljudi mogu sjediti na stadionu, skupljao lopte… Bio sam na svim pozicijama u klubu na kojima se moglo biti. Ljubav i upornost – to su dvije stvari koje su me mobilizirale i gurale naprijed”, objasnio je Mamić i onda dodao:

“Ne bih imao nikakvih problema voditi Crvenu zvezdu ili Partizan, zašto da ne? Međutim, mislim da se moj kraj u nogometu bliži jer sam umoran. Vodit ću Dinamo dok budemo mogao, a o drugim klubovima i ne razmišljam. Imao sam dosta ponuda i iz inozemstva, nudili su mi 50 posto vlasništva kluba koji bi oni kupili. Nisam otišao jer volim Dinamo i Zagreb. Tu sam, ne bih mijenjao sredinu. Nije to da ja u ovim godinama počinjem sve iz početka u Njemačkoj, Italiji, Švicarskoj, sa novim ljudima i običajima”.

‘U Hrvatskoj mi skandiraju ‘Mamiću, Srbine’, ‘Mamiću, četniče’

Novinar se, pak, malo u tekstu zaletio s konstatacijom da je Zdravko Mamić u Hrvatskoj pobijedio “huligane” protiv kojih je vodio bitku.

“U Hrvatskoj mi skandiraju “Mamiću, Srbine”, “Mamiću, četniče”, a kada dođem u Srbiju, ljudi me poštuju i ne smeta im što sam Hrvat i što se ponosim time. Stalno plaćam tu cijenu. Mi imamo najsređeniju situaciju na stadionu iako ima još prostora za napredak. U našem klubu je navijačima predviđeno isključivo da navijaju za svoj klub ako žele i ništa drugo. Ne mogu utjecati na odluke kluba, ali je krvava cijena plaćena. Nismo se mi borili protiv navijača, borili smo se za njih. Borili smo se protiv onih koji uništavaju klub i sport. Imam probleme jer sam se striktno pridržavao zakona i tu vidimo zamijenu teza. To smo radili da bismo mogli da igramo u Ligi prvaka i Ligi Europe. Vidio sam što nas čeka i vukli smo takve odluke da zadovoljimo kriterije. Podilaženje navijačima, što rade mnogi klubovi, uništava nogomet i naše narode. Situacija sa tribina se preljeva i na društvo, pa se ljudi na tribinama ponašaju silovateljski, nanose štetu društvu, ubijaju jedni druge. To nije normalno. Nikad neću zaboraviti ubojstvo vašeg premijera Zorana Đinđića, koji je stradao od ruke istih tih huligana”, zaključio je Mamić.