MAMIĆ: ‘Neću kleknuti! Neće me vidjeti u zatvoru, prije ću sam sebi presuditi, a za informaciju o atentatorima nudim milijun kuna!’

Savjetnik Dinama i neformalni vladar hrvatskog nogometa Zdravko Mamić održavo je izvanrednu konferenciju za novinare na kojoj je govorio o suđenju u Osijeku, napadu na sebe u Hercegovini, blokadi Dinamova računa, ‘dušmanima koji žele uništiti maksimirski klub i hrvatsku reprezentaciju’…

POGLEDAJTE CIJELU PRESICU

“Informirali su me da je Dinamo prvi put u posljednjih 15 godina blokiran presudom suda u korist Dražena Ladića koji je dobio presudu u visini od 7,5 milijuna kuna. Dinamo je još od 2002. u sudskom postupku s nekim igračima i eto došao je dan kad je Ladić dobio pravomoćnu presduu i ovršio račun Dinama. Nadam se da ćemo tijekom dana podmiriti obvezu. To mi je bio okidač da se obratim navijačima i građanima naše zemlje jer već dugo idemo kulminaciji uništenja hrvatskog nogometa, a prvenstveno reprezentacije i Dinama”, rekao je Mamić u uvodu.

“Nedavno smo dobili reviziju Vrhovnog suda kojom nam je skinuto 300.000 eura u korist bivšeg trenera Ardillesa. Nisam bio u klubu kad su nastali dugovi, došao sam kad je klub trebalo spašavati, kad je ostao s više stotina milijuna kuna dugova i kad je završio u stečaju. Napravio sam moderan uspješni stroj koji je nizao naslov za naslovom i nikad nije kasnio s plaćanjem poreza.”

Pogledaj fotogaleriju

“Prestanimo se međusobno dijeliti. Nisam taj koji je dijelio navijače, to je laž koja je postala mantra. Ciljevi su sasvim drugi, uništiti reprezentaciju i Dinamo. Zar se ne sjećate kad je Kovač bio izbornik i kad smo ponizili Italiju i kad je utakmica prekinuta, a mediji i opolitika su pozivali navijače da izbace reprezentaciju i onemoguće joj plasman na Euro. Cijela Hrvatska je bila zgrožena događajima u Italiji pa kasnije u Francuskoj. Jesam li ja prekinuo utakmicu u Italiji? Jesam li prekinuo utakmici i Francuskoj? Jesam li crtao svastiku u Splitu, bacao rakete na sudu? Jesmo li mi tukli Brunu Marića, Niku Kovača, pucali u Mamića, tukli ga na rivi u Bolu, napucavali Mamićevu lutku na rivi u Splitu? Pa tu se radi o dobro smišljenom planu! Fućkaš Mamića, problem je u nama samima. Uništavamo hrvatske svetinje.”

‘Nemojte dati da nam dušmani rastaču reprezentaciju’

“Bio sam kao navijač u Tuskoj kad je reprezentacija igrala tamo. Na svakom drugom prozoru sam vidio zastavu Turske. Na stadionu sam vidio 35.000 ljudi s turskom zastavom. Vidio samo 35.000 navijača koji pjevaju od prve sekunde za svoju reprezentaciju. Vidio sam da su im Hrvati sakrili loptu i da su trebali pobijediti, ali to je sport i izgubili smo. Čime su naši igrači zaslužili da dvije godine ne igraju pred vlastitim navijačima. Je li normalno da dvije godine u vlastitoj zemlji reprezentacija ne igra pred navijačima? Pa je li to Mamić napravio?”

“Koliko je Dinamo izgubio utakmica u 12 godina? A vi ste od Dinama napravili zadnju prćiju. S modernom mašinerijom ste napravili da klub koji 13 godina nije primirisao naslovu sad ispada da je osvojio 26 naslova. Želite li živjeti u takvoj zemlji prevara i obmana? Jutro prikazujete kao večer, sunce kao mrak, a željezo kao vodu. Mediji su sedma sila, korektiv svega u društvu. Pa nemojte dati da nam dušmani rastaču reprezentaciju i Dinamo. Što su igrači krivi da im se viče ‘prodane duše’? Prodane duše su Modrić, Lovren i drugi? Zato što ginu za hrvatski barjak? Zar to nije zamjena teza? Mi sve svoje vlastito uništavamo. Pozivam i molim sve navijače, građane i medije, čitav sustav koji upravlja zemljom – nemojmo uništavati sami sebe. To nije normalno, to naši pradjedovi koji su sanjali Hrvatsku nisu zaslužili.”

“Mi u Dinamu stalno živimo u izvanrednom stanju, stalno se laže o našem klubu. Rekao sam vam, 289 ljudi prima ovdje plaću svaki mjesec i nikad nijednu lipu nismo zakasnili. U drugoj optužnici kažu da je Mamić formirao zločinačko udruženje radi izvlačenja novca iz Dinama pa je Dinamo neosnovano uplatio 58 milijuna kuna poreza u državni proračun. Pa jeste li kad čuli za to? Ako je tako, pozivam državu da Dinamu vrati novac koji je neosnovano platio.”

“Napravili su da se ja ne zovem Zdravko Mamić, da se ovo ne zove Republika Hrvatska. Imate situaciju da imam u optužnicama tvrtke koje su pod mojom organizacijom izlačile novac iz Dinama, a te iste tvrtke uredno dobivaju postupke pred švicarskim sudom. Ima puno iznenađenja o kojima neću govoriti. Pitanje je hoću li ja preživjeti do kraja suđenja.”

‘Samo za mene ne vrijedi presumpacija nevinosti’

“Hajduk i Vlašići se spore je li udio obitelji 30 ili 50 posto u transferu. I ja mislim da je to normalno. To je istina, spore se je li podjela transfera 50-50 ili 30-70 i ja čestitam Hajduku jer da nisu dali Vlašićima taj postotak, Nikola bi odavno otišao. To je normalan poslovni poetz. Ali zašto onda nije normalno kad to isto napravi Dinamo? Zašto je to normalno, a ovo u Dinamu pljačka i zločinačko udruženje.”

“Neću se ni s kim uspoređivati, ali nikada nisam čuo da se nekoga tako želi zaklati, a da ne govorimo o presumpciji nevinosti i ljudskim pravima koji za mene ne postoje. Svugdje je to normalno, osim u slučaju Mamića. Ali to je vaša država, a ne Mamićeva. Delegira se moje suđenje u Osijek i to zato jer poznajem jednog ili dva suca Županijskog suca u Zagrebu. A ima ih ukupno 20. U Ustavu piše da svaki čovjek ima pravo na brzo i pošteno suđenje, a kakvo je moje kad idem 300 km u Osijek i isto toliko iz Osijeka, kao i moji odvjetnici. Svi smo iz Zagreba, čemu onda suđenje u Osijeku? Što smo time poručili? Da je Županijsku sud u Zagrebu pun nepoštenih ljudi.”

“Dok se meni sudi u Osijeku, Županijski sud u Zagrebu do 19. srpnja provodi istragu protiv mene koja rezultira drugom optužnicom. Znači, pošteni su da vode istragu protiv mene, ali ne i da mi sude. Koji ću ja to posao raditi, kako ću zarađivati ako ću nekoliko dana u mjesecu morati u Osijek. Gospoda Bajić i Novosel su jednom uspjeli nametnuti pravila da Državno odvjetništvo odnosno USKOK vodi istragu i poziva svjedoke. Dođete u USKOK, sjednete i oni vas ispituju. Nema snimanja i nema odvjetnika okrivljenika. Daju vam na kraju samo zapisnik, pogledate s više ili manje pažnje i potpišete. Bilo je puno svjedoka kojima se manipuliralo, kojima se prijetilo.”

“Dođete na suđenje, sudac vas upozori na prava i obveze. Onda USKOK i obrana imaju pravo pitati optuženika. Ali u Mamićevom slučaju nije tako. Dolazite s ispitivanja koje nije snimano, USKOK uzme vaš iskaz i rešeta vas i unese u zapisnik ono što vas je već ispitao. Stavlja vas tako u neravnopravan položaj. U mom slučaju su ispitana 82 svjedoka optužbe i nijeda od njih nijednom rečenicom nije potvrdio želju tužiteljstva. Meni ne trebaju svjedoci obrane kad su mi najbolji bili svjedoci optužbe koji su potvrdili istinu.”

‘Rekli su mi da će u Strasbourgu pasti presuda’

“U ponedjeljak se nisam prikladno odjenuo za sud jer sam mislio da više nemam pravo ući u sudnicu. Ali u restoranu smo prije toga čitali zapisnik i vidjeli da nigdje ne piše da ne smijem ući u sudnicu. Jedan odvjetnik mi je rekao da trebam tražiti svoje pravo i da će me sudac sigurno udaljiti, ali da će u daljnjem postupku u Strasbourgu zbog toga sigurno pasti presuda. Oslučio sam iskoristiti svoje pravo i nisu me pustili u sudnicu.”

“Od najsvetije osobe na svijetu, Luke Modrića, napravili ste lažova. Zašto? Zato što nije lagao na sudu. Luki su podvalili priču, kad je govorio o sporazumu, rekli su mu da je govorio o anaksu. A relevantno je jedino što svjedok kaže na sudu. Samo ne na sudu na kojem svjedok kaže nešto u korist Mamiću.”

“Svjedočio je Modrić i obrana, odvjetnici i ja sretni kao prasci jer je čovjek rekao istinu. Drugi dan čitamo zapisnik i vidimo da je sve suprotno i da sam ja za sve kriv. I odemo mi u sudnicu gdje su se i državni odvjetnici složili da je sve krivo i sud je to ispravio. Sad kad je Lovren svjedočio, u zapsniku su napisali da je otišao u Liverpool umjesto u Lyon. Znači, njihova je greška u redu, ali kad Modrić pogriješio, to nije u redu, to je onda promjena iskaza. A on nije mijenjao iskaz, samo je pojasnio što je mislio.”

‘Što bi se dogodilo da to pjevaju Plenkoviću?’

“Pogledajte do kuda je sve došlo. Vrši se atentat na jednoga od vas. Jer ja sam, gospodo, jedan od vas. Mene su pokušali ubiti na mjestu gdje mi je umro otac. A u medijima napisi jesam li se sam propucao, je li to moj PR… Pa to je bolesno. Što se dogodilo frajerima koji su bacali baklje na sud u Splitu? Oslobođeni su. Onaj koji me napao na Braču je drugi dan pušten. Pa što je poruka? Pa djeca na stadionu pjevaju ‘pili smo pelina, pušili smo trave, najviše volimo Mamića bez glave’. Što bi se dogodilo da to pjevamo Plenkoviću? Ali ima u meni još ulja, neću kleknuti, mogu me samo ubiti!”

“Govorio sam vam nekoliko puta da će me pokušati ubiti. Govorio vam je to i vaš kolega Pukanić pa ste ga ismijavali. Nije mi bila namjera braniti sebe danas ili komentirati postupak. Htio sam samo reći da su blokirali klub i to zbog stvario kad ja nisam bio ovdje. A ja sam spasio Dinamu kad je i Bog digao ruke od Dinama, kad je Dinamo bio spaljena zemlja. Napravio sam i moderan stroj koji se zove hrvatska reprezentacija. U Turskoj je igralo 12 igrača koji su gradili karijeru u Dinamu. Pa idemo se više sabrati. Nije normalno da igrači u Dinamu imaju plaću od najmanje 300.000 eura, a svi žele pobjeći zato što ovdje vlada shizofrena situacija. Oni koji su to htjeli su uspjeli, uspjeli su u tome da se veselimo porazima Dinama i Hrvatske. Pomognite da okrenemo trendove.”

“Danas imam jako tužnu vijest, nazvao me Ivo Šušak pa mi je rekao da njegov zamjenik u omladinskoj školi odlazi iz Dinama, pa me nazvao Krešo Šoš i rekao da odlazi iz Dinama, pa Romeo Jozak odlazi u Legiju iz Varšave. Svi odlaze iz Dinama, samo ja ostajem. Jamčim vas da danas predam klub, da Dinamo nikome ne bi bio dužan nikome ni lipu. Ali će u ljeto biti dužan 30 milijuna eura! Pod uvjetom da na zimu i sljedeće ljeto nikoga ne prodamo. Prema tome, za godinu dan ili ako mene netko otjera što je moguće, neće biti Dinama. A kad se dogodi da Dinamo jedan mjesec ne isplati plaće, onda ćete pratiti klub koji će početi sezonu iz najnižeg ranga natjecanja. Jer više nema stečaja i predstečaja, možeš trošiti koliko si zaradio. Ozbiljan dio ljudi i medija želi da Dinamo propadne, to je evidentno.”

“Maknuti Mamića i financijski iscrpiti Dinamo – to je cilj. Ali ja i moja uprava smo sposobni napraviti sve da se to ne dogodi. To što smo u Hrvatsku unijeli 300 milijuna eura, to očito ništa ne znači. Učinimo nešto! Ja ču sebe katapultirati iz Hrvatske. Neka mi sve uzmu, sve ćemo pokloniti moja obitelj i ja i odlazim iz Hrvatske. Fanatik sam u ljubavi za Hrvatsku, ali sam više fanatik za svoj život. Neće me vidjeti u zatvoru, prije ću sam sebi presuditi.”

‘Ne vjerujem čelništvu policije’

“Odbio sam policijsku zaštitu jer ne vjerujem u sustav. Pa kako ću vjerovati čelništvu policije koje zna da se prema meni godinama vrši nasilje i hoće me se stjerati u grob, napadaju me na Braču, kod suca, na ulici… Od koje policije onda da ja tražim zaštitu jer oni ne nude zaštitu nego me žele nadzirati.”

“Nemam nikakvih saznanja o svome ranjavanju, ne sumnjam na nikoga. Tko mi donese dokaz o tome tko je crtao svastiku dobit će od mene 500.000 kuna. A milijun kuna će dobiti onaj tko mi donese dokaz o tome tko je pucao na mene.”

“Ja sam samo sredstvo preko kojega se želi kontaminirati predjednicu, HDZ, hrvatsku reprezentaciju i Dinamo. Jer kad uništavaš Mamića, uništavaš sve njih. Davno sam to prepoznao i s tim se borim. A institucije koje to nisu prepoznale, ne obavljaju časno svoj posao. Što bi bilo da se pred njihovim kućama pjevaju pjesme u kojima se poziva rulju da ih se ubije. Neka se svi skupa srame.”

“Stvorite klimu i atmosferu kakvu ste napravili oko košarkaške reprezentacije, to je bio pravi primjer patriotizma. Medijska Hrvatska je napravila čudo za tu reprezentaciju. Da to napravimo i s nogometom, u Rusiji bismo nadmašili brončane iz Francuske. Ako ti dečki dvije godine ne igraju pred svojom publikom, pa kako će dati maksimum? Tim dečkima treba ljubavi, pa kako će ginuti kad se viče ‘ubij Mamića’ ili ‘prodane duše’? Neće biti smak svijeta ako ne uspijemo. Ali uspjet ćemo ako bude pozitive, pomest će Fince i Ukrajince.”

‘Smrtno se bojim, ali nisam naoružan’

“Velika je tragedija da ova generacija nije europski ili svjetski prvak. Ako u Rusiji ne budemo među četiri, prvi ću to nazvati neuspjehom. Ali moramo omogućiti tim dečkima da se dokažu. Jedina smo država na svijetu u kojoj ljudi sa stadiona bježe kad dođe prolom oblaka. Naši igrači nadilaze ono što smo im pružili kao infrastrukturu i ambijent.”

“Ispričavam se svima onima koje sam u svome radu povrijedio. I ja sam samo čovjek koji ima mana i u toj sam borbi radio greške. U naletu bijesa i jada sam znao izgovarati stvari koje nisu u redu.”

“Nisam naoružan i nikad neću biti jer nemam talenta za oružje. Ali da se bojim, bojim se. Smrtno se bojim. I za sebe i za obitelj koja je morala pobjeći iz Hrvatske. Moj brat Zoran je izdajnik jer je izdao Dinamo i brata. Ali razumijem ga jer je spasio sebe i danas financira i moju djecu.”

“Djeca mi krvare, boje se moje tvrdoglavosti. Ne mogu vam opisati jecaj svoje djece, govore da ih ne zanima novac, Dinamo, oni samo žele oca. Ne daj Bože da to itko doživi.”