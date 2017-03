ZDRAVKO MAMIĆ ZADOVOLJNO TRLJA RUKE: Dinamovom ‘savjetniku’ smiješe se novi milijuni eura

Njemački je Transfermarkt obavio novu analizu HNL-a, te objavio osvježene tržišne vrijednosti 259 igrača iz hrvatskih klubova.

Nogometni portal Goal.com piše kako je na vrhu najvrijednijih eksponanata HNL-a mlada zvijezda Dinama Ante Ćorić, kojem je vrijednost porasla na deset milijuna eura, u dobroj mjeri zbog, navode autori, Liverpoolova opetovanog interesa.

Ćorićevo ljeto

Za Ćorićem će ovog ljeta kad nastupi prijelazni rok vladati veliki interes. Osim Liverpoola, poznato je da ga Pep Guardiola želi dovesti u Manchester City, a prošlog ljeta za njegove nogometne usluge bio je zainteresiran i Tottenham.





Pretpostavlja se kako bi, tako, na adresu Maksimirska 128 na ljeto mogla stići ponuda za Ćorića koja izbija iz cipela i koja bi nagnula i samog Ćorića da napusti Dinamo. Koliko god on sad to ne bi htio jer je njemu, kako je to sam jednom prilikom vašem novinaru kazao, igranje za Dinamo i Bad Blue Boyse – sve! Vrijedi spomenuti i kako su dinamovci tražena roba na europskom nogometnom tržištu i kao takvi će i nadolazećeg ljeta biti u fokusu europskih klubova.

Benkoviću vrijednost skočila s tri na čak sedam milijuna eura

Drugo mjesto sad drži njegov suigrač Filip Benković kojem je vrijednost skočila s tri na čak sedam milijuna eura. Dinamovac je na drugoj poziciji preskočio Soudanija, kao i još neke nogometaše poput njegovih suigrača Hodžića i Henriqueza.

Treći najvrjedniji igrač lige je Soudani s procjenjenom vrijednosti 4,5 milijuna eura, a Armin Hodžić, Franko Andrijašević, Nikola Vlašić i Marcos Guilherme vrijede po četiri milijuna eura. S tim da je Andrijaševiću brojka skočila za čak 2,25 milijuna, Guilhermeu za milijun, dok je Vlašiću iz Hajduka pala za 500.000 eura.

Za milijun eura pala je vrijednost Angelu Henriquezu, koji sada vrijedi tri milijuna eura, Antolić, Sigali, Lešković, Ristovski po 2,5 milijuna, Pivarić, Gorgon, Gavranović, Bradarić i Tudor po dva milijuna.