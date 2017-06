MAMIĆ BRUTALNO NAPAO NOVINARKU NET.HR-a: ‘Tebi viri krv iz očiju. Gadovi i bando, prestanite blatiti Modrića’

Alfa i omega hrvatskog nogometa Zdravko Mamić održao je konferenciju za novinare na kojoj je brutalno napao novinarku Net.hr-a Anu Raić-Knežević, optuživši je da ga želi uništiti i da joj viri krv iz očiju. Nakon sat i pol monologa je ljutito prekinuo konferenciju za novinare kad je zamoljen da pojasni svoje riječi o Ani Raić-Knežević.

Odmah na početku je Mamić posvetio nekoliko riječi novinarki Net.hr-a i Telegrama Ani Raić Knežević koja prati suđenje protiv njega.



“Počet ću neuobičajenom situacijom, stajao sam tu pokraj vrata kad je ušla jedna dama. Pojavila se gospođica Ana Raić Knežević i nije mi pružila ruku, a dalje neću ni govoriti što mi je sve rekla. Dama je došla s unaprijed utvrđenim stavom”, rekao je Mamić i još je nekoliko puta napao tijekom ‘presice’, optuživši je da joj viri krv iz očiju.

“Probajte barem vjerodostojno prenijeti kad vam netko nešto kaže, nemojte donositi zaključke, a da prije niste upoznali temu. Nakon mog prvog izlaska iz pritvora održao sam konferenciju za novinare, a nakon toga sam šutio jer su mi rekli da je bolje da ne govorim, da ću si napraviti štetu ako budem govorio. Prihvatio sam jer sam bio poljuljan, ali ja znam više od svih tih PR stručnjaka zajedno i zato ću vam danas prezentirati svoju istinu i poglede na neke događaje”, rekao je u uvodu Mamić.

O svome dolasku u Dinamo

“Ne sjećam se nijednog primjera otkad je stvorena hrvatska država da je nad jednom obitelji proveden takav mobbing. Ne biraju se sredstava da se uništi moja obitelj i Dinamo. Bivši ministar Crkvenac pokrenuo je 2000. progon Dinama. Izvadio sam sve novinske napise, njih oko 200, koji govore o tom dobu, o tome kako je izgledao Dinamo.”

Pročitao je potom Mamić gomilu naslova koji su govorili o teškom stanju i navodnom kriminalu u tadašnjem Dinamu koji je vodio Zlatko Canjuga i o dugovima prema igračima, kao i svoje citate iz toga vremene o tome kako ostanak tadašnjeg vodstva šteti maksimirskom klubu.

“To su sve tekstovi iz 2000. i 2001. godine kada je i dragi Bog digao ruke od Dinama. Tada su se pojavili spasitelji, predsjednik Mirko Barišić koji je ukrcavao veliki novac u Dinamo. Kad ni to nije bilo dovoljno, pozvali su mene. Kao privatna osoba sam posuđivao novac Dinamu u milijunima eura, ali kako to nije bilo dovoljno, klub je posuđivao novac u bankama. Ja sam imovinu cijele obitelji, majke, oca, bivše žene davao banci kao jamstvo za Dinamove kredite. To je bio moj početak u Dinamu. Taj Dinamo praktički nije postojao, ostalo je samo ime”, istaknuo je Mamić.

O Jeličiću i ‘četvorci’

“Imam i drugi materijalni dokaz iz tog vremena. Ovdje je Dinamov popis transfera, popis igrača, najvećih imena našeg kluba. Svi mudraci i pametnjakovići i ona poznata četvorka (Šimić, Marić, Bišćan, Šokota, op. a.) i poznati gost Nedjeljom u 2 (Joško Jeličić, op. a.) koji su također imali podjelu novca od transfera. Čuveni kapetan je u vrijeme rata od 14 milijuna dolara, koliko je iznosio transfer, prisvojio 12 milijuna na račun svog ujaka (aluzija na Zvonimira Bobana, op. a.). Evo vam ovdje njihovih ugovora i aneksa, ali to vas ne zanima. To je bilo ratno profiterstvo, a to nije potpisivao Mamić, nego Zajec, Novosel, Vrbanović, Šulentić, Durlen… Nisu oni radili ništa kriminalno, to je bilo vrijeme kad je bila besparica i tako su radili svi klubovi u cijeloj Europi i svijetu. Tko nije imao novca, plaćao ih je u postocima na eventualni budući posao.”

“Ali znate što nije po zakonu? Sto milijuna dolara ili eura je isplaćeno tim igračima u inozemstvu. A nikad nijedna država nije dobila na ime poreza na te transfera nijedan euro. Svi ti milijuni su otišli na inozemne račune igrača, a Hrvatska nije dobila ni lipu. A zašto se meni sudi? Pravilo i praksu koji su vladali godinama, ja sam učinio iznimkom, samo onda kad nisam mogao platiti igrača da ostane u Dinamu ili da dođe iz inozemstva. Jedina dva transfera na koja je uredno plaćen porez u RH su oni Modrića i Lovrena. Ako to ne možemo razumjeti, zar sam ja građanin desetog reda u RH? Svatko se može ponostiti sa mnom, a ispada da sam ja kriminalac, a oni koji su sudjelovali u kriminalnim radnjama gostuju u emisijama.”

“Čak 300 milijuna eura neto u RH je donio Dinamo u posljednjih deset godina. Toliku dobit će neko poduzeće ostvariti kad izveze 4,5 milijardi eura robe. Pa sad zamislite što je napravio Dinamo i ljudi na čelu sa Zdravkom Mamićem. Kulminacija je 11 naslova prvaka zaredom i 500 milijuna kuna prihoda prošle godine. Imate 2000. klub koji nestaje, koji ima 102 sudska postupka, koji je dužan više od 100 milijuna eura, a ti ljudi su danas vaši manekeni, pljuju ljude koji su danas u klubu, a ja koji sam napravio ovaj moderan stroj, ja sam u zatvoru.”

O suđenju u Osijeku

“Suđenje u Osijeku mi je nezakonito jer ja živim u Zagrebu. Ako i poznajem dva suca Županijskog suda, što je sa svima ostalim čestitim sucima? Zar nemamo svi pravo na brzo, pravično i ekonomično suđenje? Je li pravično u jednom danu prevaliti 600 kilometara do Osijeka? Ja sam u Osijeku jer oni koji me tuže znaju da nisam kriv, ali oni su krenuli u moju eliminaciju bez oružja. Sad ću vas nasmijati. Formira se u Osijeku optužno vijeće, a gle tko je tamo, bivši predsjednik Županijskog suca Ninoslav Ljubojević u čijem sam uredu sklapao aneks ugovora o podjeli transfera njegova sina Gorana. I sada njegov otac sjedi u optužnom vijeću. A ja, kako sam dobar čovjek, to sam prešutio. A žig na taj aneks ugovora je udario Ivan Brleković, čovjek kojeg stalno zovete za komentare.”

O Modrićevu svjedočenju

“Modrićev ugovor? Potpisano je šest aneksa s njim i nekoliko sporazuma. Luka ima jako dobro pamćenje. U jednom se trenutku nije mogao sjetiti svoga debija za reprezentaciju. Ma tko se od nas u svakom trenutku i u svakoj situaciji može svega sjetiti? Pa Luka Modrić pleše po stadionima svijeta, proslavlja svoje ime, ime svog Obrovca iz kojeg je morao pobjeći. Gadovi i bando koja tako olako prlja ime Modrić, prestanite to činiti, neka vam Bog oprosti. Ja sam ga uzeo pod svoje iz milosrđa jer me to tražio pokojni Toma Bašić, učio sam kako se sjedi, kako se govori, kako se uči engleski… Tko je tada znao da će s 14 godina biti ovo što je danas… Potpisali smo tada građanski ugovor u kojem smo regulirali prava i obveze. Napravio sam to sa 100 drugih igrača, a možda ih je samo pet postalo igračima. Potrošio sam svojih 10 milijuna maraka, a to nikoga ne muči.”

“Nedvojbeno je Luka govorio istinu na sudu i u USKOK-u, osim u jednom pasusu u kojem je rekao da je taj sporni aneks potpisao kad je već igrao za Tottenham. Ali u svim drugim iskazima stoji da je tražio da mu klub isplati postotak od transfera. Naravno da su aneksi postojali, naravno da ćemo to dokazati. Čemu suđenje kad vi pišete nešto što ne razumijete. Svjedočili su ljudi koji su zaposleni u Dinamu, svi potvrđuju da su Modrić i Lovren imali dogovorenu podjelu transfera, imamo i dokumentaciju koja nije idealna, ali postoji. Bezočno se prešućuje sljedeće. Pogledajte kako je napravljen transfer između Dinama i Tottenhama, dvije obične stranice bez žiga jer za to nije bilo potrebe. Potpisali su ga Daniel Levy iz Tottenhama i Zoran Mamić. To je potpisano 29. travnja. Dinamo i Modrić potpisuju sporazum o aneksu ugovora iz 2005. na koji se poziva taj sporazum. Tu je podjela isključivo u brojkama i Modrićev potpis. Pa zar taj sporazum ne vrijedi? Napravljen je tri dana nakon dogovora s Tottenhamom, a Luka je još nekoliko tjedana igrao za Dinamo. Zašto se od tog čestitog sina, mučenika, kapetana naše svete reprezentacije, pravi ovo?”

“Optužnica pada, ona je politički motivirana i u najmanju ruku je vode nestručni ljudi. Svi ovi transferi su u našim poslovnim knjigama. Svaki mjesec smo kontrolirali, a porezna uprava je imala uvid u to i ništa nije našla zbog čega bi reagirala. Ali onda je dio te porezne uprave PNUSKOK nekoliko godina kasnije rekao drukčije. Pitam vas, je li to normalno? Polemizirajte sa mnom, tucite me, uzmite vile i izbacite me iz Hrvatske! Ali uvjeravam vas da sam sve radio na zakonit način.”

“Znate gdje su naši reprezentativci? Svi su u inozemstvu na odmorima jer smo ih mi istjerali odavde. Pitate se kakve su to p*** da ne staju u obranu svoga kapetana. Ma stali su oni u obranu, ali ne žele prljati svoje ime s ovime. Ne možemo im dovoljno zahvaliti za ono što su napravili za našu zemlju. Luka je govorio samo istinu. A znate kad su ga ispitivali u USKOK-u? U nedjelju u 21 sat. Hrvatskog reprezentativca su izvukli u hotela, nakon dva sata su mu uvalili jednu rečenicu što je tek kasnije shvatio i sada od njega pravimo monstruma i lažova.”

“Žao mi je zbog onoga što se dogodilo u Osijeku. Bilo je dosad 78 svjedoka s čijim smo se iskazima složili. Nitko od njih nije potvrdio navode optužbe, a svi su svjedoci optužbe. Ja ću njih poraziti njihovim svjedocima. Svoju sam odvjetnicu molio da ne postavlja Modriću nijedno pitanje i hvala Bogu da me poslušala. Ubili smo ih njihovim svjedocima.”

“Pokrenuta je istraga protiv Modrića zbog navodnog krivokletstva. Ako je istina da je Luka rekao da je aneks potpisao kad je već igrao za Tottenham, on je isti trenutak trebao postati optuženik. Sreća božja da naše legende Modrić i Lovren nisu okrivljeni. Ali kako smo onda mi okrivljeni? Naravno, zato jer je to politički proces. Lovren je eksplicitno rekao da je potpisao aneks prije odlaska u Lyon i to su proglasili nevjerodostojnim. A vjerodostojno je kad Modrić mene tereti. A kad u sudnici kaže istinu, onda kažu da je lažno svjedočio.”

O svađi s odvjetnicima

“Za mene je svjedočenje Lovrena trebao biti kraj suđenja i ne znam zašto budale govore da sam inscenirao prekid. Međutim, dobio sam u ruke zapisnik Modrićeva svjedočenje i pomislio sam da sanjam. Zapisnik nije bio onakav kako je svjedok govorio. Nisam znao za sebe, kuhao sam i tražio sam od odvjetnice da sa sucem dogovori što napraviti. Dogovorili su se da će u stanci to riješiti. Vratila se odvjetnica i rekla mi da imam dobru intuiciju i da će sudac to ispraviti što je na kraju i napravljeno. Imate svjedoka o čijem iskazu ovisi hoćete li u zatvor, a onda u zapisnik uđe nešto što nije rekao. Pa kako je to moguće? E, da to ne bi bilo moguće, ja sam koncentriran i skačem kao pantera. Odvjetnici nisu intervenirali, nisu radili svoj posao i morao sam reagirati. Sudac mi je rekao da ne smijem govoriti. E, pa ja ću govoriti dok me ne ubijete.”

O napadu na sebe u Bolu

“Dolazim u Bol od kada sam se rodio. Stojim na rivi i prilazi mi čovjek s leđa i mučki me udara. Srećom, pao sam u more, a ne na kamen. Što je društvo napravilo? Ništa, relativiziralo je taj zločin. Strašno. Povraćao sam tu večer, gušio se, ali nisam se dao. Drugi dan sam pjevao i veselio se jer mi je brat imao rođendan i, kao što vidite, preživio sam. Svi bi zatražili liječničku pomoć, a ja ništa nisam tražio. A pogledajte što se dogodilo na splitskoj rivi. Napravili su lutku s mojim likom i lupali po njoj rukama i nogama. Što bi se meni dogodilo da pozovem ljude da se iživljavaju na nečijoj lutki. Ne znam što sam napravio Hrvatskoj. Pa ovim prostorima nikad nije hodao humaniji čovjek od mene. Čovjek koji nikad nije osuđivan i nikad nijednu lipu poreza nije odbio platiti.”

O udruzi Naš Hajduk

Obrušio se na kraju Mamić na udrugu Naš Hajduk koju je usporedio s Cosa Nostrom.

“Oni su uzeli sebi za pravo da simbol Hrvata i Dalmacije prisvoje. Cosa Nostra – naša stvar. Ti Mariću kad dođeš u Stobreč, mi ćemo te prebiti. Ti Mamiću kad dođeš u Split, mi ćemo te pokušati likvidirati. Ti Kovaču, Vrbanoviću, vi ćete dobiti batine na putu prema Splitu. Ti Mamiću kad dođeš u Bol, mi ćemo ti pokazati da ne možeš slobodno hodati. Ti Janice nećeš slobodno hodati ako ne budeš služila našoj Cosa Nostri. To je opasna grupa ljudi. Ponosno izgovaram ime Hajduka i nitko me neće posvađati s njim. Ali Hajduk će platiti cijenu te Cosa Nostre. A naša politika u suradnji s njima sotonizira Dinamo, gura Hrvata na Hrvata. Zato im ja smetam i nikad neće biti mira dok Dinamo ne klekne. Ljudima u Dinamu nikad neće biti oprošteno ako Hajduk ne bude prvi. A može biti prvi samo na pošten način na sportskom terenu, a za to će im trebati puno umješnosti.”

O novinarima

“Neke vaše kolege sam u očaju nazvao tako kako sam ih nazvao jer pišu laži i gnjusobe o meni i mojoj obitelji. Evo u Osijeku nitko nije želio razgovarati s vama osim mene. Nikad nisam tužio nijednog novinara, a vi ste tužili mene. Sad ću okrenuti priču. Za svaku laž koju čujem ili pročitam o sebi ću podizati tužbe i to je već počelo. Prvo tražimo da se objavi pismo isprike, a nakon toga slijedi tužba, radi se konkretno o psihologinji Mirjani Nazor.”

O Kovačićevoj svadbi

“Što je svadba? To je intimni čin između dvoje ljudi koji pozovu sebi drage ljude da se vesele s njima. Ljudi su ostali do 7 ujutro. A znate tko je bio najveći okidač tog veselja? Kovačić i ja. Zašto to nekoga smeta. Ja to ne radim zato što sam lud ili egocentrik, već kao stari bik žrtvujem dio svog imidža kako bih razveselio ljude. Pa tko vam daje pravo da tako pišete? Tko smo mi da sudimo tko će što jesti ili pjevati. Mali Kovačić je pozvao ‘prima’ Dalmatinca Jolu da pjeva, pozvao je i klapu Intrade, pozvao je i Sašu Matića. Ja ću do smrti pjevati ‘ne može nam nitko ništa’. Ne moraš me gledati, pusti me da se zabavljam na privatnoj zabavi kako hoću.”