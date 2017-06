UŽIVO: MAMIĆ SE PONOVNO OBRAĆA JAVNOSTI: ‘Ne biraju se sredstava da se unište moja obitelj i Dinamo’

Alfa i omega hrvatskog nogometa Zdravko Mamić održat će u 11 sati konferenciju za novinare na kojoj bi trebao govoriti o posljednjim događajima u kojima je bio u centru pažnje. Tekstualni i video prijenos ‘presice’ možete pratiti na portalu Net.hr.

Očekuje se da će Mamić govoriti o suđenju u Osijeku na kojem mu se sudi zbog sumnje da je izvlačio novac iz Dinama, o spornom svjedočenju Luke Modrića, svađi s vlastitim odvjetnicima, nedavnom napadu na sebe u Bolu…

Probajte barem vjerodostojno prenijeti kad vam netko nešto kaže, nemojte donositi zaključke, a da prije niste upoznali temu. Nakon mog prvog izlaska iz pritvora održao sam konfeerenciju za novinare, a nakon toga sam šutio jer su mi rekli da je bolje da ne govorim, da ću si napraviti štetu ako budem govorio. Prihvatio sam jer sam bio poljuljan, ali ja znam više od svih tih PR stručnjaka zajedno i zato ću vam danas prezentirati svoju istinu i poglede na neke događaje”, rekao je u uvodu Mamić.



“Ne sjećam se nijednog primjera otkad je stvorena hrvatska država da je nad jednom obiterlji proveden takav mobbing. Ne biraju se sredstava da se uništi moja obitelj i Dinamo. Bivši ministar Crkvenac pokrenuo je 2000. progon Dinama. Izvadio sam sve novinske napise, njih oko 200, koji govore o tom dobu, o tome kako je izgledao Dinamo.”

Pročitao je potom Mamić gomilu naslova koji su govorili o teškom stanju i navodnom kriminalu u tadašnjem Dinamu koji je vodio Zlatko Canjuga i o dugovima prema igračima, kao i svoje citate iz toga vremene o tome kako ostanak tadašnjeg vodstva šteti maksimirskom klubu.

“To su sve tekstovi iz 2000. i 2001. godine kada je i dragi Bog digao ruke od Dinama. Tada su se pojavili spasitelji, predsjednik Mirko Barišić koji je ukrcavao veliki novac u Dinamo. Kad ni to nije bilo dovoljno, pozvali su mene. Kao privatna osoba sam posuđivao novac Dinamu u milijunima eura, ali kako to nije bio dovoljno, klub je posuđivao novac u bankama. Ja sam imovinu cijele obitelji, majke, oca, bivše žene davao banci kao jamstvo za Dinamove kredite. To je bio moj početak u Dinamu. Taj Dinamo praktički nije postojao, ostalo je samo ime”, istaknuo je Mamić.

“Imam i drugi materijalni dokaz iz tog vremena. Ovdje je Dinamov popis transfera, špopis igrača, najvećih imena našeg kluba. Svi mudraci i pametnjakovići i ona čuvena četvorka i čuveni gost Nedjeljom u 2 koji su također imali podjelu novca od transfera. Jedan je od d 14 milijuna dolara koliko je iznosio transfer, prisvojio je 12 milijuna na račun svog ujaka. Evo vam ovdje njihovih ugovora i aneksa, ali to vas ne zanima. To je bilo artno profiterstvo, a to nije potpisivao Mamić, nego Zajec, Novosel, Vrbanović, Šulentić, Durlen… Nisu oni radili ništa kriminalno, to je bilo vrijeme kad je bila besparica i tako su radili svi klubovi u cijeloj Europi i svijetu. Tko nije imao novaca, plaćao ih je u postocima na eventualni budući posao.”

“Ali znate što nije po zakonu? Sto milijuna dolara ili eura je isplaćeno tim igračima u inozemstvu. A nikad nijedna država nije dobila na ime poreza na te transfera nijedan euro. Svi ti milijuni su otišli na inozemne račune igrača, a Hrvatska nije dobila ni lipu. A zašto se meni sudi? Pravilo i praksa koja je vladala godinama, ja sam učinio iznimkom, samo onda kad nisam mogao platiti igrača da ostane u Dinamu ili da dođe iz inozemstva. Jedina dva transfera na koja je uredno plaćen porez u RH su oni Modrića i Lovrena. Ako to ne možemo razumjeti, zar sam ja građanin desetog reda u RH? Svatko se može ponostiti sa mnom, a ispada da sam ja kriminalac, a oni koji su sudjelovali u kriminalnim radnjama gostuju u emisijama.”

“Čak 300 milijuna eura neto u RH je donio Dinamo u posljednjih deset godina. Toliku dobit će neko poduzeće ostvariti kad izveze 4,5 milijarde eura robe. Pa sad zamislite što je napravio Dinamo i ljudi na čelu sa Zdravkom Mamićem. Kulminacija je 11 naslova prvaka zaredom i 500 milijuna kuna prihoda prošle godine. Imate 2000. klub koji nestaje, koji ima 102 sudska postupka, koji je dužan preko 100 milijuna eura, a ti ljudi su danas vaši manekeni, pljuju ljude koji su danas u klubu, a ja koji sam napravio ovaj moderan stroj, ja sam u zatvoru.”