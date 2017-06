MAMIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI: ‘Htio bih ovo podijeliti s vama, obavezno pročitajte’

Dinamov savjetnik Zdravko Mamić iskoristio je Facebook-profil za obraćanje javnosti u čijoj je žiži posljednjih dana zbog napada kojeg je pretrpio, suđenja u Osijeku i proslave dana vjenčanja Matea Kovačića.

‘Među mnoštvom poruka podrške, na kojima vam zahvaljujem- poslali ste mi i ovaj tekst koji je napisao Tomislav Zbožinek i koji bih htio podijeliti s vama. Ako imate par minuta- obavezno ih izdvojite na čitanje ovog teksta koji prenosim u cijelosti!’, napisao je Mamić poručivši pratiteljima svoje stranice i da tekst, ukoliko im se svidio, i podijele.

Ispod slike na kojoj dominira veselje Luke Modrića u dresu reprezentacije piše sljedeće:



“Torcido moja, sjećate li se Sanadera, Vidoševića, Rožića, Luketina, Grgića, Svaguše, Pokrovca, Maleša, Šurjaka, Fiorentinija… Dragi moji, ti vaši hajdukovci su uništili Hajduk. A njih ne prozivate, nego su vam za sve krivi Mamić, Zagreb i Dinamo. Jedino što znate je sakriti se iza riječi TORCIDA i glumiti heroje, a niste ni pisnuli kada su vam hajduk opljačkali.

To je vaša realnost. Očistite smrad iz svog dvorišta, onda pređite u drugo, kad pohvatate svoje jebivjetre koji su doveli hajduk na najniže grane. Mlatite i tucite (za drugo očito niste ni sposobni) ove svoje koji su vas opljačkali… I dajte prestanite nas terorizirati s mišljenjem ljudi koji prekidaju utakmice, devastiraju gradove, napadaju suce, sportaše i sportske legende… Sramota je što mediji toj skupini uopće daju prostor. Btw, kako je biti instrument u rukama Ostoje Rankovića, Arsenija Bauka, Peđe Grbina, Jovanovića i ekipice !?

Bez opravdavanja kriminala

S druge strane, Mamića ćemo razapeti zbog 100 milja kuna koje u prvom redu možda ne bi ni postojale da on nije otkrio i timario te talente (u Hajduku su, recimo, Modrića odbacili kao neperspekivnog i žgoljavog, a takvih modrića je u Hajduka bilo još jako puno), dok ćemo npr. jednog Vrdoljaka koji nam je samo na nekakvim razdjelnicima oteo milijardu kuna, birati na sljedećim izborima… Vrdoljak je samo jedan od primjera, previše ih je da ih sada sve nabrojim, ali i taj jedan primjer daje jasnu sliku koliko smo izmanipulirani od strane medija. Sveučilista nam nisu ni na top 500 ljestvici u svijetu, a nogomet nam je od kad država postoji u top 20 na svijetu… A mi zapeli popravljati situaciju u nogometu – jer eto, samo to ne valja… Uzmimo za temu naše zdravstvo – kao društvo nas na godišnjoj razini košta 23 milijarde kuna, pruža usluge za možda 5 milijardi, i onda odjednom se pojavi tema da bolnica u Klaićevoj nema 10 milja kuna za lijek koji moze spasiti 7 klinaca! Na što se troši tih 23 milijarde kuna???…. i kako u takvoj državi jedan Mamić postane glavna tema? Jedna je stvar da je Mamić došao u bogati klub kojeg je opelješio i sveo na prosjački štap… Naprotiv, klub je učinio bogatim i klub ima dobre temelje i za svoj daljnji uspjeh i za uspjeh reprezentacije. Tu je i omladinska škola koja je zalog sigurne i mirne budućnosti i Dinama i reprezentacije. Za mene to nije neviđena pljačka, neviđene pljačke su Agrokor, razdjelnici, prodaja Croatia osiguranja, INE, HT-a, predstečajne nagodbe, slučaj DUUDI, uništavanje poljoprivrede, proizvodnje… Stoga, pitanje za sve vas velike borce za pravdu – zašto više volite upravu koja klub/državu dovede u situaciju da nemaju ni za kruh, a ne upravu koja je klub dovela u situaciju da je generator ne samo vlastitog uspjeha nego i uspjeha čitave naše reprezentacije? Doista mi to nije jasno.

I ne, ne opravdavam ničiji kriminal, ali sam (pogrešno) mislio da smo se odavno riješili komunizma u kojem je bilo dovoljno da vas tužitelj tuži, a idioti sve prihvate kao istinu pod parolom “ne bi njega tužitelj tužio da nije kriv”… Toliko vas je obuzela mržnja da jednu Janicu Kostelić svodite na puku birokratkinju jer ste poput većine ljudi pod utjecajem medija, pa bez imalo razmišljanja i u maniri najboljih inkvizitora uspijevate okriviti najveću hrvatsku sportašicu svih vremena za našu pravnu, moralnu i gospodarsku devastaciju. Čestitam vam što objektivno gledate na sve što se događa…

‘Otići će Mamić…’

Nevjerojatna je moć medija. Pokazuju ‘stadu’ za kime da bezglavo trče i urlaju ‘dolje lopovi’! Ne samo to, već im i medijski injektiraju jedan takav osjećaj herojstva, boraca za pravdu i istinu, da postaje degutantno za gledati.

To je ono što nervira ljude. One normalne. Taj normalni, civilizirani korpus ne može shvatiti kako se dio nacije, kojoj i sami pripadaju, uspije uvijek iznova zakačiti na ova javna medijska cipelarenja uvijek pomno odabranih, namontirano-politiziranih targeta.

I uspijevaju, uspijevaju već desetljećima od vas raditi ratnike koji idu skidati zadnje ‘bezboraznike’ koji su se usudili okrenuti koji milijun – mimo njih, poslati par kvalitetnih klinaca u svijet, i da bi konačno ti neki završavali u Real Madridu, Liverpoolu, Juventusu itd.

Otići će Mamić, otići će Modrić, otići će Janica, zaboravit će(mo) ih, ali ”navijači” i divljaštvo će ostati, štoviše, povećat će se na n-tu potenciju, jer uz ovakav vjetar u leđa, kada čak mnogi pravnici, politolozi, vjeroučitelji i sociolozi podržavaju i aboliraju huliganizam nije ni čudo…. još fale samo i antropolozi da kažu da je huliganizam korisna pojava za društveni razvoj i to je to, nema nam ravnih… Ostat će i naši objektivni mediji (znate da su za ostarjelog milijardera Rockefellera tiskali novine s izmišljenim vijestima, dok se novine u Hrvata tiskaju s izmišljenim vijestima za cijeli hrvatski narod), ostat će narod kojem su takvi mediji potpuno isprali mozak, borci za pravdu sa svojom brutalnom nastrljivošću, zajedljivom rušilačkom atmosferom i lažnim moraliziranjem…

‘Ostat će gorak okus…’

Ostat će i naše efikasno zdravstvo, uspješna i nekorumpirana sveučilišta, ostat će nam razdjelnici, agrokori i predstečajne nagodbe…Ostat ćete i vi, ”navijači” i ”simpatizeri” našeg Dinama kojima se sada prava banda i notorni mrzitelji smiju, gledaju vas i uživaju kako cipelarite Mamića i bavite se njime. A jednom kad ga skinete, uz svesrdnu pomoć Torcide i njihovih partijskih kormilara, nepristranih medija i svekolike javnosti, tada će ta ista banda poput ptica grabljivica staviti svoje kandže na Dinamo, opelješiti i opljačkati ga gore nego što je to učinjeno s Hajdukom. Samo onda neće biti više medija da pričaju o tim lopinama, neće vas huškati na njih 15 godina kao crvenim krpama. Vama će samo ostati gorak okus u ustima i sjećanje na Luku Modrića i vrijeme kada je igrao.”