MAKSIMIRSKI APSURDI: Oduševljeni Zdravko Mamić obznanio novi sudbonosni potez Dinama

Bivši izvršni predsjednik Dinama, sad samo ‘savjetnik’ Zdravko Mamić, oduševljen je trenerom modrih, bugarskim stručnjakom Ivajlom Petevom.

Dinamo se trenutno nalazi na pripremama u Turskoj, gdje se brusi forma za proljetni dio sezone u kojoj će modri loviti šest bodova zaostatka u odnosu na jesenskog prvaka Rijeku. U Beleku, aktualni prvak Hrvatske odigrao je četiri prijateljske utakmice. U tri je pobijedio, a jučer je protiv Slovana iz Bratislave remizirao 2-2 zahvaljujući pogotku bivšeg igrača Crvene Zvezde Savičevića.

Dinamo podiže formu

Kako bilo, Dinamo podiže formu, modri izgledaju dosta dobro i u nastavku sezone to bi trebalo funkcionirati. Sammir se polako privikava na momčad. Informacije koje dolaze iz Turske govore kako je Sammir motiviran za treninge i kako se, doduše, vidi da je imao dugačku stanku (65 dana prije dolaska u Tursku nije trenirao).

Nedostaje mu agilnosti, eksplozivnosti, trke, pravovremenih reakcija… Može se odmah zaključiti da mu stanje nije optimalno. Svakako će mu trebati još vremena da dođe do neke prave forme. Do sad je individualno radio, a i dalje će raditi po programu koji je napravljen za njega.

Petev daje do znanja kako će Sammir uhvatiti formu

Trener Dinama Ivajlo Petev daje do znanja kako će to sve sjesti na svoje i kako će mu dati koju minutu i pripremnim utakmicama. Dinamo nakon odlaska Eduarda, Brekala, Pjace, Roga i Taravela ostao, od iskusnijih, samo na Soudaniju, Machadu, Stojanoviču i Fernandesu, dok su tu neki novi klinci predvođeni Antom Ćorićem. Hrabri modri klinci pokazali su srce i želju, ali manjak, ne kvalitete, nego iskustva, Petevu je stvorilo probleme u jesenskom dijelu sezone koje je za navijače Dinama bilo za zaborav

Dinamo je u jesenskom dijelu sezone dva puta izgubio (oba puta u mandatu Zlatka Kranjčara) i četiri puta remizirao, te je s 46 bodova završio kao drugoplasirana momčad jesenskog dijela prvenstva.

Petev u Dinamu i nije ostvario neki značajniji rezultat

Hrvatski prvak više nije tako dominantan, a Petev u dosadašnjem mandatu na uvijek vrućoj modroj klupi i nije ostvario neki značajniji rezultat (dva remija u HNL-u i 4 očekivana poraza u Ligi prvaka). Uspio je probuditi momčad, ali i dalje to ne izgleda šampionski, onako kako to čelnici Dinama žele, onako kako to mora biti ako se misli parirati zahuhtaloj Rijeci koja ove sezone ima veliku priliku po prvi puta osvojiti naslov prvaka Hrvatske.

Kako bilo, klupski savjetnik Zdravko Mamić oduševljen je dosadašnjim radom svog miljenika.

“Oduševljeni smo s Petevom, gotovo je sigurno da će mu Dinamo predložiti produženje ugovora! On razumije Dinamo, Dinamo razumije njega. Naravno, o svemu će odlučivati Izvršni odbor kluba, sve mora biti dobro analizirano, prostudirano, ozbiljan smo klub. Petev je s igračima postigao simbiozu kakvu je imao Zoran Mamić“, kazao je Zdravko Mamić za Sportske novosti.

Bugarski trener oduševio klub svojim radom

Čime je to Petev tako oduševio klupske strukture? Primarno, svojim radom koji se svima dopada, jer momčad na ovim pripremama raste, momčadski i individualno. Ne samo to, drži se da su svi igrači napredovali nakon dolaska Peteva na trenersku stolicu u plavom klubu, da je bugarski stručnjak Modre osovio na noge, pišu Sportske novosti.