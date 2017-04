MODRIĆ UOČI POLUFINALA LIGE PRVAKA PROTIV STAROG RIVALA: ‘Svaki susret s njima je svijet za sebe’

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Modrić vjeruje kako će s Real Madridom u utorak steći prednost u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka protiv Atlética iako napominje kako u tom gradskom derbiju nema favorita .

“Vidjet ćemo hoće li netko nakon prve utakmice imati prednost uoči uzvrata ali u polufinalu nema favorita. Nadam se da ćemo pred svojom publikom ostvariti dobar rezultat i s prednošću otići na gostovanje”, rekao je 31-godišnji vezni igrač.

‘Svaki susret s njima je svijet za sebe’

Real Madrid je 2014. u Lisabonu i 2016. u Milanu pobijedio u finalu Lige prvaka susjede u prugastim crveno-bijelim dresovima a posljednja prvenstvena utakmica igrana na Santiago Bernabéu 8. travnja završila je 1-1.

“Ranije pobjede nad njima neće imati utjecaja na ovaj susret. Utakmice protiv Atlética su uvijek teške, to očekujem i ovaj put. Svaki susret s njima je svijet za sebe”, rekao je Modrić. I jedni i drugi dolaze na gradski derbi puni optimizma nakon prvenstvenih pobjeda u subotu. Atlético je s 5-0 slavio na gostovanju kod Las Palmasa dok je Real Madrid u 86. minuti zabio pobjednički gol za 2-1 protiv Valencije na svom terenu.

‘Zaslužena pobjeda protiv Valencije’

“Bila je to teška utakmica protiv Valencije, patili smo no vjerujem da smo na kraju zaslužili pobjedu. Mogli smo pitanje pobjednika riješiti i ranije. Pri rezultatu 1-0 imali smo još neke prilike za drugi i treći gol no oni su onda postigli sjajan pogodak”, izjavio je Modrić.

Hrvatski kapetan je u 56. minuti izborio jedanaesterac nakon kojeg su gosti protestirali navodeći da je prestrogo dosuđen. Mediji su u nedjelju nastavili s polemikom oko penala kojeg Real Madrid nije iskoristio jer je vratar Valencije Diego Alves obranio udarac Cristianu Ronaldu. To je dosad bio treći jedanaesterac kojeg je dosad Alves obranio 32-godišnjem Portugalcu.

“Najvažnije je pobijediti, na bilo koji način, bilo to u zadnjoj minuti ili sa 6-0. Ovako moramo nastaviti, ostaju nam još četiri utakmice. No sada razmišljam samo o Atléticu”, rekao je Modrić. Barcelona i Real Madrid imaju po 81 bod no madridska momčad mora odigrati zaostalu utakmicu u gostima kod jedanaestoplasirane Celte Vigo. Ostaju još gostovanje kod Granade, domaća utakmica protiv Seville te susret u Málagi.

‘Jako se dobro osjećam’

“Moramo pobijediti u tim utakmicama. Osobno se osjećam jako dobro a koga god trener pošalje na travnjak u predostojećim susretima odigrat će dobro”, rekao je Modrić. Real Madrid je posljednji put bio prvak u svibnju 2012., tri mjeseca prije nego je on stigao u Madridu iz londonskog Tottenhama. Barcelona brani naslov osvojen prošle sezone.

“Protiv Valencije se nismo čuvali za utorak i Atlético jer nam je to bila bitna prvenstvane utakmica u nastavku borbe za naslov”, rekao je Modrić. Atletico se u prvenstvu nalazi na trećem mjestu sa 71 bodom, deset manje od Barcelone i Real Madrida.