LUKA MODRIĆ ŽESTOKO UDARIO PO FIFI! ‘Boli njih briga za igrače, ujutro su nas digli kao u vojci’

Kapetan Hrvatske Luka Modrić nije štedio odgovorne za organizaciju utakmice Hrvatske i Kosova, koja se u subotu nije mogla odigrati zbog natopljenog terena. Igrači su zaspali misleći da utakmice u nedjelju neće biti, a onda se dogodio – šok!

Iako se mislilo kako će Fifa naći neki drugi datum, zbog zgusnutog rasporeda u nedjelju ujutro, nakon što se čitavu noć, navodno, vijećalo na relaciji Fifa – Uefa, donešena je odluka da se dvoboj odigra u 14. 30.

Slijedio se pravilnik

Na kraju je odluka donešena sljedeći pravilnik, a ne gledajući realnu situaciju koja šteti i Hrvatskoj i Kosovu zbog utakmica u utorak. Iako se očekivalo da će utakmica biti odigrana u nekom kasnijem terminu, na kraju se ipak igralo u nedjelju, a ovakva odluka nije išla na ruku “vatrenima”.

Odluka o odigravanju nastavka utakmice donijeta je u nedjelju ujutro, nakon sastanka predstavnika oba saveza s delegatom Međunarodne nogometne federacije (FIFA) i glavnim sucem te pregleda terena, kojim je ustanovljeno da je travnjak u stanju da se na njemu može igrati.

‘Sinoć smo dobili informaciju da se uopće neće igrati’

“Sinoć smo dobili informaciju da se uopće neće igrati. Naravno da onda ideš malo kasnije u krevet, a ujutro te dignu kao u vojsci. Naravno da to nije adekvatna priprema za današnju utakmicu – kazao je Luka i nastavio:

“Fifa je pokazala da uopće ne brine za igrače, da im je samo bitno da se utakmica odigra. To je organizacijski jako loše, ali što je tu je. Nadam se da ćemo i ostati na vodećoj poziciji nakon utorka i sve ćemo napraviti da ostvarimo pozitivan rezultat”, dao je do znanja kapetan Vatrenih, čije riječi prenosi Goal.com.

Modrić je istaknuo i sljedeće:

“Teško je bilo igrati po ovakvom terenu, ali čini se da nikoga nije bilo briga za to. Da jest, pomaknuli bi nam utakmicu protiv Turske za srijedu, mislim da bi to bilo izvedivo. Ali to nam ne smije biti alibi, ne možemo promijeniti tu situaciju”, poručio je Modrić i objasnio o čemu je razgovarao u prekidu utakmice s kapetanom Kosova Ujkanijem i švedskim sucem Johannessonom.

“Ja sam bio protiv da se utakmica nastavi. Sudac nije htio ni da se počne utakmica. Mi smo htjeli probati. Bilo je više događanja na terenu za šaljivi kućni video nego za ozbiljan nogomet”, kazao je Modrić.