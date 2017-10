KAPETAN O RASPADU SISTEMA U HRVATSKOJ: ‘A što da sad radimo? Nikad nisam igrao za onog tko vodi savez, ni za izbornika, već za svoju zemlju’

Hrvatska je u petak navečer na Rujevici, pred više od 7 000 navijača, doživjela debakl remiziravši s prosječnom Finskom 1-1, a kapetan Vatrenih Luka Modrić, po prvi puta u Čačićevoj eri, progovorio je bez kočnice o stanju unutar reprezentacije.

SP se sada čini jako daleko. U posljednjem kolu kvalifikacija Vatreni moraju uzeti barem bod u Kijevu protiv Ukrajine kako bi izborili play-off.

U ovakvoj situaciji, s trenutnom atmosferom u i oko reprezentacije – nemoguća misija! Barem se sad tako čini… Kapetan Hrvatske Luka Modrić nakon utakmice jasno je dao do znanja i potvrdio da u Hrvatskoj itekako nešto ne štima. Da je situacija zabrinjavajuća. Pomalo i kaotična… Počeo je o šansama Hrvatske na putu za SP. Vlak za Rusiju sad je jako daleko. Pitanje je može li ga se stići…

Rusija je sad jako daleko

“Uvelike smo kompromitirali odlazak na Svjetsko prvenstvo. Do gola smo igrali OK, napadali smo, imali inicijativu, oni nisu došli do naših dvadesetak metara. Međutim, nevjerojatno mi je da smo se povukli nakon gola protiv jedne Finske, u sav dužan respekt njima. To je nedopustivo, da se reprezentacija Hrvatska totalno povuče i čeka što će se dogoditi do kraja utakmice”, izjavio je nakon remija s Finskom Luka Modrić, čije riječi prenosi Goal.com.

Kapetan Vatrenih osvrnuo se na veliku pogrešku u utakmici. Situaciju nakon vodećeg pogotka…

“Umjesto da smo nastavili dalje igrati svoju igru, odlučili smo se za nešto sasvim drugo i nevjerojatna mi je ta činjenica”, istaknuo je Modrić koji je otkrio kako u svlačionici igrači između sebe nisu razgovarali jer su vruće glave. No, kako će sigurno popričati. Jednostavno, Hrvatskoj nedostaje naboja.

‘Ne treba bježati od toga, dosta stvari nije dobro’

“Ne treba bježati od toga, dosta stvari nije dobro. Ne možemo se vaditi na negativnu atmosferu oko reprezentacije i što navijači traže ostavke neke čelnih ljudi. To nam ne smije biti izlika. Mi igrači moramo biti van toga, mi moramo biti fokusirani na teren. Nikad nisam igrao za onog tko vodi savez, ni za izbornika. Ja igram za Hrvatsku i to je najvažnije i to me čini sretnim i ponosim, a mi ne možemo utjecati na to tko vodi reprezentaciju ili što navijači traže, to mora netko drugi rješavati. Mi nemamo više popravnog, to je zadnja utakmica, moramo dati maksimum i otići u taj playoff”.

Hrvatska je puno bolja momčad od Finske. Vatreni su morali pobijediti.

“To je meni nevjerojatno, da se s njima mučimo, uz sav dužan respekt. Prije smo to dobivali s lakoćom. Možda se uvukla nervoza u igrače zbog loše atsmofere oko reprezentacije, mi se moramo dići iznad toga i biti fokusirani na ono što je naš posao na terenu. Moramo igrati što najbolje možemo.”

‘Krenuli smo u kvalifikacije i moramo skupa ovo izgurati’

Modrić je progovorio da li je momčad uz izbornika Čačića?

“Što da sad radimo? Krenuli smo u kvalifikacije i moramo skupa ovo izgurati. Do utakmice sa Islandom je sve bilo idealno, sad u zadnjim utakmicama smo zaredali sa lošim rezultatima i odjednom sad ništa ne valja i situacija je katastrofalna. Imamo jednu šansu da to ispravimo i pokušamo izboriti dodatne kvalifakcije Ne mislim da je to tako, mislim da svi daju maksimum i žele najbolje, kao i ja. Mislim da nam se puno toga svodi na improvizaciju”, zaključio je Modrić.