‘LUKA JE NAŠ KLJUČNI IGRAČ’: Zidane nahvalio Modrića i prokomentirao pljesak suparničkih navijača Vatrenom

Novu odličnu utakmicu za madridski Real odigrao je Luka Modrić u subotu, u 4-1 pobjedi svog sastava na gostovanju kod Eibara. Toliko dobru da su ga pljeskom s travnjaka ispratili navijači suparničke momčadi, a nahvalio njegov trener Zinedine Zidane.

Real Madrid je do pobjede došao uz dva uvodna pogotka Karima Benzema, kojima je francuski napadač prekinuo golgeterski post dug sedam utakmica, i golovima Jamesa Rodrigueza i Marca Asensija.

POGLEDAJTE PLJESAK KOJIM JE MODRIĆ ISPRAĆEN: Real očitao lekciju Eibaru, čiji su navijači hrvatskom veznjaku priredili ovacije

“Dobro smo otvorili utakmicu, postigli smo tri pogotka u uvodnih pola sata. Bila je ovo ozbiljna utakmica, a mi uvijek poštujemo suparnika protiv kojeg igramo. Drago mi je zbog Benzeme, zadovoljan sam kako je odigrao, no važno je znati da za to da on dobije loptu dobro moraju igrati i drugi. I dobro su igrali. Ne možemo uvijek igrati dobro, ali danas smo to učinili. Asensio je isto odigrao odličnu utakmicu. Nije lako igrati kad ne igraš učestalo, a njegova je izvedba bila kao da igra svaka tri dana”, prenosi Football Espana misli Zinedinea Zidanea koji se potom okrenuo izvedbi Luke Modrića.

“Nije uobičajeno da vam plješću navijači kada niste na svom stadionu. Odigrao je vrlo dobro. Za nas je on vrlo važan igrač. Dobro je kontrolirao dinamiku igre, znao je kad trebao usporiti, kada ubrzati ritam… Za ovu je momčad on ključan igrač, a izvan travnjaka, kao čovjek, je spektakularan. Pravi je profesionalac i ne zato što ja to kažem. Kažu to i njegovi suigrači koji ga jako vole.”