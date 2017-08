LUDO SLAVLJE NA SPLITSKI NAČIN: Pojavio se video kolektivnog ludila Kosa i društva iz svlačionice Hajduka

Na internetu se pojavio video ludog slavlja hajdukovaca iz svlačionice nakon pobjede nad Brondbyjem 2-0 u Splitu u četvrtak navečer, čime su Splićani izborili plasman u play-off Europske lige.

Split je na nogama, Hajduk je u euforiji, a kad je tako, kad se slave pobjede, onda hajdukovci znaju takve stvari burno proslaviti. Pobjeda nad Brondbyjem jako je razveselila i predsjednika Hajduka Ivana Kosa koji se nije libio pokazati emocije.

Kos je ušao u svlačionicu i fešta je mogla početi. Počeo je skakati, pjevati, veseliti se… A Ahmed Said ga je zalio vodom. No, Kosu to nije smetalo. Ništa sinoć nije moglo pokvariti raspoloženje hajdukovcima.