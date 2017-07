LUDNICA U UTAKMICI ZA TREĆE MJESTO: Produžeci, autogol, dva jedanaesterca i tri isključenja

Portugalska nogometna reprezentacija pobijedila je Meksiko s 2-1 u moskovskom dvoboju za treće mjesto na Kupu konfederacija u Rusiji.

Bila je to zanimljiva utakmica s tri gola, tri isključenja, jednim promašenim i jednim iskorištenim jedanaestercem i nizom prilika na obje strane. Meksiko je bio bliži pobjedi, vodio je sve do sudačke nadoknade, no Pepe je u posljednjim trenucima spasio Portugal gurnuvši susret u produžetak, a Adrien Silva je golom u 104. minuti iz kaznenog udarca u potpunosti okrenuo rezultat.

Ronaldov izostanak

Meksikance su sekunde dijelile do pobjede, no ukupno gledano Portugal, koji je nastupio bez prve zvijezde Cristiana Ronalda, zasluženo je stigao do slavlja. Ronaldo je nakon polufinalnog poraza od Čilea otputovao u SAD gdje je mu je surogat majka rodila curicu i dječaka.

Najbolju priliku u prvom dijelu imao je europski prvak koji je mogao do vodstva u 16. minuti, no Andre Silva nije iskoristio najstrožu kaznu. Meksički vratar Guillermo Ochoa sjajno je obranio udarac novog napadača Milana. U 31. minuti zaprijetio je i Meksikanac Javier Hernandez, ali je Rui Patricio izbacio loptu u korner. Do kraja poluvremena Portugal je imao još dvije prilike, ali su neprecizni bili Nelson Semedo i Gelson Martins.

Poveo je Meksiko u 53. minuti autogolom Luisa Neta. Javier Hernandez je ubacio sa strane, Carlos Vela je promašio loptu, a Neto je nespretno zabio u vlastitu mrežu. Meksiko je mogao možda i riješiti dvojbe oko pitanja pobjednika u 57. minuti kada je Herctor Herrera izbio sam ispred Patricija, ali je loše primio loptu.

Isključen i meksički izbornik

Samo dvije minute kasnije Pizzi je mogao izjednačiti, ali je loše pucao. U 61. minuti veliku priliku imao je i Gelson Martins, no Ochoa je fantastično reagirao. Kada se već činilo kako će Meksiko obraniti prednost, Pepe je izjednačio nakon ubačaja Ricarda Quaresme. Realov stoper se ubacio ispred Miguela Layuna i udarcem nogom zabio za 1-1. Layun se u 104. minutu prometnuo u tragičara utakmice. Igrao je rukom u kaznenom prostoru skrivivši jedanaesterac koji je sigurno realizirao Adrien Silva.

Portugal je u 106. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Nelson Semedo, ali je u 112. minuti ‘pocrvenio’ i Meksikanac Raul Jimenez. U posljednjim trenucima susreta isključen je i meksički izbornik Juan Osorio zbog prigovora neuvjerljivom saudijskom sucu Fahadu al Mirdasiju.

U finalu će se večeras u Sankt Peterburgu sastati svjetski prvak Njemačka i južnoamerički prvak Čile.