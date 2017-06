LUDNICA U SPLITU: Dugačak red na Poljudu, satima se čekaju pretplate i malo ulaznica za Dugopolje

Od jutra navijači Hajduka pred Odjelom za članstvo na Poljudu čekaju i više od dva sata kako bi kupili godišnje ulaznice i tako bili među prve četiri tisuće sretnika.

Navala za pretplate je ogromna, prve četiri tisuće pretplatnika će moći ući na stadion u Dugopolju, kada Hajduk 13. srpnja, zbog održavanja Ultra festivala na Poljudu, igra prvu utakmicu drugog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu protiv pobjednika dvoboja Levskog i Sutjeske, javlja Dalmatinski portal i ističe kako su se redovi povećali iza deset sati.

Prvi navijači pristigli su prije otvaranja Odjela za članstvo, a red se počeo stvarati već oko 7 sati. Prvih dvoje sretnika koji su preuzeli svoju pretplatu za novu sezonu bili su Pero Šimundža i Andrija Šarić, stoji na službenom web siteu HNK Hajduk Split.

Iz Hajduka javljaju, kako kao i do sada, prilikom kupovine svi članovi imaju popust od 10 do 13 posto, ovisno o kontinuitetu članstva, a sve pretplatnike iz protekle sezone, pretplata će čekati sve do prve domaće utakmice na Poljudu.



U slučaju da pretplatnik ne obnovi godišnju ulaznicu do tada, mjesta će biti puštena u slobodnu prodaju. Također, odobrava se gotovinski popust od 5 posto za sve, bez obzira na status članstva.