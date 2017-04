LUDA VEČER U EUROPSKOJ LIGI! Mitrović tragičar utakmice, tri polufinalista odlučena nakon produžetaka

Nakon iznimno dramatične večeri doznali smo putnike u polufinale Europske lige. Lyon je prošao dalje nakon izvođenja jedanaesteraca, Manchester United i Ajax su slavili nakon produžetaka, dok je jedino Celta sve riješila unutar 90 minuta.

U najdramatičnijem susretu večeri Lyon je nakon osam serija jedanaesteraca pobijedio Bešiktaš 7-6, a jedan od tragičara susreta bio je naš Matej Mitrović koji je promašio posljednji kazneni udarac turskog sastava. Bešiktaš je izborio produžetke pobjedom 2-1 izjednačivši tako rezultat iz prve utakmice.

Manchester United je na Old Traffordu nakon produžetaka pobijedio Anderlecht 2-1 nakon što je prvi susret završio 1-1, Schalke je u Gelsenkirchenu nakon produžetaka pobijedio Ajax 3-2, što nije bilo dovoljno jer su Nizozemci u prvom susretu slavili 2-0. Nijemci su regularni dio utakmice dobili 2-0, u produžetku su poveli 3-0, imali su i igrača više, no Ajax je zabio dva gola za prolaz.

Jedina je posao unutar 90 minuta obavila Celta koja je na gostovanju odigrala 1-1 protiv Genka i tako obranila pobjedu 3-2 iz prvog dvoboja.



Ludnica u Istanbulu

Bešiktaš i Lyon su ponovo odigrali sjajan susret, ali ovoga puta nije bilo nereda na tribinama.

Domaćin je poveo u 27. minuti golom Talisce, no gosti su sedam minuta kasnije izjednačili golom Alexandrea Lacazettea. Bio je to njegov već 31. pogodak u svim natjecanjima ove sezone. Isti je igrač u 42. minuti mogao razriješiti sve dvojbe oko putnika u polufinale, no njegov je udarac završio u okviru gola. Talisca je u 58. minuti zabio za 2-1 i tako izjednačio rezultat iz prve utakmice. U 89. minuti Lacazette je ponovo mogao sve riješiti, sjurio se sam prema turskim vratima, ali je po drugi put na utakmici pogodio vratnicu. U produžetku nije bilo golova, pa je pobjednik dobiven izvođenjem kaznenih udaraca i to tek u osmoj seriji.

U prvih pet serija zabilo je svih 10 igrača – Babel, Tosun, Hutchinson, Arslan i Talisca za domaćine, te Fekir, Tolisso, Ghezzal, Rybus i Valbuena za goste. U šestoj seriji su bili precizni Uysal i Diakhaby, a Lyon je prvu meč loptu imao u sedmoj seriji kada je Lopes obranio udarac Tošića. Međutim, Jallet je pucao preko gola. Lopes je potom obranio i udarac Mitroviću, a drugu meč loptu je iskoristio Gonalons zabivši za pobjedu ‘lavova’.

Dan uoči utakmice Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (UEFA) uvjetno je izbacila Lyon i Bešiktaš iz europskih kupova na jednu sezonu nakon divljanja njihovih navijača uoči prošlotjednog prvog susreta četvrtfinala Europske lige. Francuski i turski klub bit će izbačeni iz Europe na jednu sezonu ukoliko u iduće dvije godine njihovi navijači izazovu nove nerede. Oba kluba kažnjena su i sa po 100.000 eura. Lyon je kažnjen zbog loše organizacije utakmice, utrčavanja navijača na travnjak, blokiranih stepenica i bakljade, dok su Turci na rubu izbacivanja iz Europe zbog fizičkog napada njihovih navijača na policiju i suparničke navijače, bacanja predmeta na travnjak i bakljade.

Lyon je posljednji put bio u polufinalu nekog europskog kupa, 2010. godine kada je u polufinale Lige prvaka izgubio od Bayerna. Zanimljivo, nti jedan francuski klub nije osvojio Kup Uefa ili Europsku ligu.

United se namučio

Nakon što je u Bruxellesu odigrao 1-1, činilo se kako će Manchester United lako preskočiti Anderlecht. Međutim, Belgijanci su odigrali odličnu utakmicu na Old Traffordu i ‘Crveni vragovi’ su slavili tek nakon produžetaka, ali su pritom platili veliku cijenu. Zbog ozljeda su ostali bez Marcosa Roja i Zlatana Ibrahimovića.

United je poveo u 10. minuti golom Henrika Mhitarjana koji je zabio i u prvom dvoboju. U minutama koje su slijedile domaćin je ima još dvije odlične prilike, no oba puta je sjajno reagirao gostujući vratar Ruben. Anderlecht je svoje prilike tražio preko brzi kontri i jedna takva je u 32. minuti rezultirala izjednačenjem.Tielemans je pucao i pogodio vratnicu, a Sofiane Hanni je odbijanac pospremio iza Romerovih leđa.

U posljednjim trenucima susreta zbog ozljede koljena iz igre je izašao Zlatan Ibrahimović, a u klubu strahuju kako se radi o težoj ozljedi. ‘Crvene vragove’ je u polufinale odveo gol Marcusa Rashforda u 107. minuti.

Anderlecht je bio pobjednik Kupa Uefa 1983. godine, a od tada nije prošao dalje od četvrtfinala, dok ManU lovi jedini europski naslov koji mu još nedostaje. Ligu prvaka je osvojio tri puta (2008, 1999, 1968), a Kup pobjednika kupova jednom (1991).

Schalke preokrenuo

Schalke je nakon produžetaka pobijedio Ajax 3-2, ali nije uspio nadoknaditi poraz 0-2 iz Amsterdama. Nijemci su regularni dio utakmice dobili 2-0, u produžetku su poveli 3-0, imali su i igrača više, no Ajax je zabio dva gola za prolaz.

Nijemci su mogli do vodstva već u drugoj minuti utakmice, no Max Meyer je pogodio vratnicu. Do kraja prvog dijela gosti su bili bolji, no Schalke je na otvaranju drugog dijela s dva gola poveo 2-0 i tako nadoknadio zaostatak iz prvog susreta. Golove su zabili Leon Goretzka u 53. i Guido Burgstaller tri minute kasnije. Deset minuta prije kraja utakmice Ajax je ostao s igračem manje nakon što je isključen Joel Veltman.

Igrača više njemački sastav je iskoristio u 101. minuti, a pogodak je zabio Daniel Caliguri. S tim rezultatom dalje bi išao Schalke, no 10 minuta kasnije Nick Viergever je ‘zaledio’ domaće navijače gurnuvši ‘kopljanike’ u polufinale. Sve dvojbe oko putnika u polufinale riješio je Amin Younes golom u 120. minuti za konačnih 3-2.

Ajax je jedan od četiri kluba koji je osvojio sva tri europska trofeja (Kup/Ligu prvaka, Kup Uefa/Europska liga, Kup pobjednika kupova), međutim europski trofej čeka od 1995. godine, a na plasman u polufinale od 1997. godine.

Bio je to sudar bivših osvajača ovog natjecanja. Ajax je osvojio Kup Uefa 1992. godine, a Schalke 1997.

Celta prva u polufinalu

Celta je u Belgiji obranila prednost 3-2 iz prve utakmice odigravši 1-1 protiv Genka. Gosti su poveli u 63. minuti golom Sista, no Belgijance je vratio u život Leandro Trossard izjednačivši u 67. minuti. Do kraja susreta Genku je trebao još jedan gol za polufinale, no nisu uspjeli zabiti.

Za španjolski sastav to je prvo prvi plasman u polufinale nekog europskog kupa.

UŽIVO:

MANCHESTER UNITED – ANDERLECHT 2-1 (1-1)

Manchester United: Romero; Valencia, Bailly, Rojo; Shaw; Lingard, Carrick, Pogba; Mhkitaryan, Ibrahimović, Rashford

Anderlecht: Ruben; Appiah, Mbodji, Spajić, Obradović; Tielemans, Dendoncker, Hanni; Chipciu, Teodorczyk, Achaempong

Strijelci: 1-0 Mkhitaryan (10.), 1-1 Hanni (32.), 2-1 Rashford (107.)

Three Europa League QFs will go to extra-time after finishing level on aggregate: Man Utd 2-2 Anderlecht

Schalke 2-2 Ajax

Besiktas 3-3 Lyon pic.twitter.com/RLMEcV3Qwu — Squawka News (@SquawkaNews) April 20, 2017

So far, 2 of the 3 Europa League goals scored by players with shirt number 94:

Sofiane Hanni (Anderlecht)

Anderson Talisca (Besiktas)#UEL — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 20, 2017

Što se tiče događanja na Old Traffordu, vrijedi spomenuti kako je Manchester u 10. minuti poveo golom Mkhitaryana. Marcus Rashford je poslao loptu koju je prihvatio Mkhitaryan unutar šestnaesterca i brzo ju poslao u donji lijev kut. Bilo je to neobranjivo.

Bio je to njegov peti pogodak u posljednjih 6 susreta u Eurospkoj ligi.

5 – Henrikh Mkhitaryan has scored in five of his last six Europa League games for Man Utd. Specialist. — OptaJoe (@OptaJoe) April 20, 2017

Na 1-1 izjednačio je Anderlecht u 32. minuti nakon sjajne timske akcije. Sofiane Hanni je bio u šesnaestercu i Lukasz Teodorczyk mu je lijepo asistirao. Zabio je Hanni sjajno u lijevu stranu gola.

No, trenutni rezultat na semaforu nije jedino što zabrinjava Josea Mourinha. Naime, u 23. minuti Special One ostao je bez Roja koji se ozlijedio i teren napustio na nosilima, a u igru je umjesto njega ušao Blind.

U prvoj minuti prvog produžetka, dogodio se još jedan šok za Mourinha. Jedan od najboljih nogometaša Uniteda Zlatan Ibrahimović ozlijedio se i morao je napustiti igru.

Ibrahimovic kariyerinin sonuna mı geldi? 😣😕 pic.twitter.com/vVWsCTUwKZ — sürklasé (@surklasecom) April 20, 2017

U 107. minuti, nad Old Traffordom zasjalo je sunce. Fellaini je uspio namjestiti gol mladom napadaču Rashfordu koji to koristi za vodstvo Engleza. Konačno su nešto odigrali, nakon pet promašenih prilika i čime su osigurali polufinale Europske lige.