LUDA UTAKMICA U NAPULJU: City do pobjede protiv Napolija u susretu sa 6 golova, u Harkivu pala tri gola u pet minuta

Manchester City slavio je u srijedu protiv Napolija u Napulju s 4-2 u derbiju skupine F i ostvario svoju četvrtu pobjedu u Ligi prvaka u četiri odigrana susreta, za prvo mjesto ljestvice i potvrdu plasmana u drugu fazu natjecanja.

Napoli je fantastično ušao u utakmicu i gosti u prvih pola sata nisu mogli ‘disati’. Sjajno otvaranje domaćin je okrunio vodstvom u 21. minuti kada su Mertens i Insigne izigrali su obranu Cityja s lijeve strane, a Talijan je majstorski prebacio Edersona za vodstvo 1-0.

Napoli vs Manchester City 2 4 All Goals & Highlights UCL 01 11 2017 FULL HD: https://t.co/IhKdIdU5hF qua @YouTube — alohaad (@ALOHAAD19) November 1, 2017

Gosti su počeli igrati tek nakon pola sata i u 34. minuti su izjednačili. Sane je ubacio s desne strane, a Otamendi glavom na drugoj vratnici zabio za 1-1. Pet minuta kasnije City je mogao do vodstva, no Stones je udarcem glavom sa 10 metara pogodio gredu. Međutim, isti je igrač u 49. minuti bio precizniji i nakon ubačaja iz kornera zabio je za vodstvo gostiju.



Rog zaigrao za Napoli u posljednjih 15 minuta

Napoli je bio korak do izjednačenja u 54. minuti kada je Insigne uzdrmao vratnicu, no u 62. minuti je Napoli ipak izjednačio, a strijelac je bio Jorginho iz kaznenog udarca. Samo sedam minuta kasnije City je stigao do nove prednosti, a pogodak je zabio Sergio Aguero. Pobjedu gostiju potvrdio je Sterling u posljednjim trenucima. Marko Rog je zaigrao za Napoli u posljednjih 15 minuta.

U drugom susretu Šahtar je u Harkivu pobijedio Feyenoord 3-1 i stigao na korak do plasmana u osminu finala. Nizozemski prvak je poveo u 12. minuti nakon sjajne kontre, a pogodak je postigao Nicolai Jorgensen. Primljeni pogodak kao da je razljutio Ukrajince i Šahtar je u tri minute okrenuo rezultat. U 14. je izjednačio Facundo Ferreyra, a već u 17. minuti je bilo 2-1, a pogodak je postigao Marlos. Marlos je u 68. zabio i za 3-1. Dario Srna je i dalje izvan stroja dok se ne razriješi njegov slučaj pozitivnog nalaza na dopinškoj kontroli.

Feyenoord vs Shakhtar Donetsk 1-2 All Goals & Highlights 2017 1.10.2017: https://t.co/DdXJWWfp76 via @YouTube — Onur (@aslanate) November 1, 2017

City trenutačno vodi sa 12 bodova, Šahtar ima devet, Napoli tri, a Feyenoord je bez bodova.

Redsi Mariboru utrpali tricu, Lovren nije igrao

U skupini E Liverpool je pobijedio Maribor 3-0, dok je Sevilla bila bolja od Spartaka 2-1.

“Redsi” su u Mariboru slavili 7-0, no na svom Anfieldu u ‘šarenom’ sastavu su zabili samo tri gola. Englezi su slomili bunker gostiju u 51. minuti, a pogodak je postigao Salah. Emre Can je u 64. zabio za 2-0, a točku na i stavio je Daniel Sturridge u 90. minuti. Pobjeda je mogla biti i uvjerljivija, no Milner je u 52. promašio kazneni udarac. Dejan Lovren nije nastupio za Liverpool.

U drugom susretu Sevilla je pobijedila Spartak 2-1. Clement Lenglet je doveo Andalužane u vodstvo u 30. minuti nakon ubačaja iz kornera, a Sevilla je korak bliže pobjedi stigla u 60. minuti kada je Ever Banega udarcem s ruba kaznenog prostora zabio za 2-0. Nadu gostima vratio je Ze Luis golom u 78. minuti, no do kraja utakmice više nije bilo golova. Mario Pašalić je počeo utakmicu u momčadi Spartaka i na terenu je proveo 57. minuta.

Na ljestvici vodi Liverpool s osam bodova, Sevilla ima sedam, Spartak pet, a Maribor jedan bod.

Rezultati utakmica 4. kola Lige prvaka:

SKUPINA E

Liverpool – Maribor 3-0 (Salah 49, Can 64, Sturridge 90). Promašeni penal: Milner (City, 53)

Sevilla – Spartak Moskva 2-1 (Lenglet 30, Banega 59/Ze Luis 78)

SKUPINA F

Napoli – Manchester City 2-4 (Insigne 21, Jorginho 62pen/Otamendi 34, Stones 48, Aguerro 69, Sterling 90+1)

Šahtar – Feyenoord 3-1 (Ferreyra 14, Marlos 17, 68/Joergensen 12)

SKUPINA G

Bešiktaš – Monaco 1-1 (Tosun 54pen/Lopes 45)

Porto – RB Leipzig 3-1 (Herrera 14, Danilo 62, Perreira 90+3/Werner 48)

SKUPINA H

Borussia Dortmund – APOEL Nikozija 1-1 (Guerreiro 29/Pote 51)

Tottenham – Real Madrid 3-1 (Alli 27, 56, Eriksen 65/Ronaldo 80)