[VIDEO] LUDA KVALIFIKACIJSKA VEČER: Sjajni Francuzi razmontirali Nizozemsku, Bosna i Hercegovina ispustila nemoguće

U sedmom kolu europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Francuska je u skupini A deklasirala Nizozemsku s 4-0 i dodatno je udaljila od Rusije, dok je Cipar od zaostatka 0-2 došao do pobjede 3-2 protiv Bosne i Hercegovine.

Nogometaši Francuske s uvjerljivih su 4-0 nadigrali Nizozemsku na Stade de Franceu, a gosti mogu biti sretni da nisu doživjeli i uvjerljivji poraz, kao što je Gibraltar na gostovanju u Belgiji ispraćen s devet lopti u mreži.

Bugari bolji od Šveđana

Francuzi su načeli Nizozemce u 14. minuti kad je Griezmann završio lijepu akciju. To je bio jedini pogodak u prvom poluvremenu. Nizozemci su u 62. minuti ostali s igračem manje nakon drugog žutog kartona Strootmana. Tu se nizozemska obrana raspala, što je dvaput iskoristio Lemar, u 73. i 88. minuti, a konačnih 4-0 postavio je Mbappe u 91. minuti.

U istoj A skupini vrijednu pobjedu ostvarila je Bugarska koja je s 3-2 svladala Švedsku. Šveđani su u 16. minuti propustili najstrožu kaznu, dvaput su hvatali rezultatski zaostatak, ali treći put više nisu mogli.

Najefikasnija reprezentacija večeri bila je Belgija, koja je Gibraltaru utrpala devet komada, uz dva hat-tricka. Jedan je ostvario Romelu Lukaku, a drugi Thomas Meunier. Preostali strijelci bili su Mertens, Witsel i Hazard.

Hat-trick Ronalda

Hat-trick je postigao i Cristiano Ronaldo u 5-1 pobjedi Portugala nad Farskim otocima. Švicarska je u toj skupini zadržala stopostotni učinak pobjedom 3-0 protiv Andore i borit će se s Portugalom za izravan plasman u Rusiju.

Gubitnici večeri su reprezentativci Bosne i Hercegovine koji su na gostovanju na Cipru imali 2-0 poslije prvog poluvremena pogocima Šunjića i Vešće. No, u samo 11 minuta, od 65. do 76., domaći su postigli tri pogotka i preokretom došli do bodova koji ih ostavljaju u igri za drugo mjesto. Strijelci za Cipar bili su Christofi, Laban i Sotiriou.

Skupina A

Francuska – Nizozemska 4-0

(Griezmann 14, Lemar 73, 88, Mbappe 90+1)

Bugarska – Švedska 3-2

(Manolev 12, Kostadinov 33, Chochev 79 / Lustig 29, Berg 44)

Luksemburg – Bjelorusija 1-0

(Da Mota 60)

Ljestvica

1. Francuska 7 5 1 1 15:5 16

2. Švedska 7 4 1 2 14:7 13

3. Bugarska 7 4 0 3 12:14 12

4. Nizozemska 7 3 1 3 13:10 10

5. Bjelorusija 7 1 2 4 4:12 5

6. Luksemburg 7 1 1 5 7:17 4

Skupina B

Portugal – Farski Otoci 5-1

(C. Ronaldo 3, 29-11m, 65 W. Carvalho 58, Oliveira 85 / Baldvinsson 38)

Švicarska – Andora 3-0

(Seferović 43, 63, Lichtsteiner 67)

Mađarska – Latvija 3-1

(Kadar 6, Szalai 26, Solovjovs 68-ag / Freimanis 40)

Ljestvica

1. Švicarska 7 7 0 0 15:3 21

2. Portugal 7 6 0 1 27:4 18

3. Mađarska 7 3 1 3 11:8 10

4. Farski Otoci 7 1 2 4 3:15 5

5. Andora 7 1 1 5 2:16 4

6. Latvija 7 1 0 6 3:15 3

Skupina H

Belgija – Gibraltar 9-0

(Mertens 16, Meunier 18, 61, 67 R. Lukaku 21, 38, 84-11m Witsel 27, Hazard 45)

Grčka – Estonija 0-0

Cipar – Bosna i Hercegovina 3-2

(Christofi 65, Laban 67, Sotiriou 76 / Šunjić 33, Višća 44)

Ljestvica

1. Belgija 7 6 1 0 33:2 19

2. Grčka 7 3 4 0 10:3 13

3. BiH 7 3 2 2 15:8 11

4. Cipar 7 3 1 3 8:11 10

5. Estonija 7 1 2 4 5:17 5

6. Gibraltar 7 0 0 7 3:33 0