LOVREN PROGOVORIO O TEŠKIM TRENUCIMA: ‘Volio bih da se taj crni oblak iznad mene makne. Nije mi lako’

Dejan Lovren na okupljanje reprezentativaca došao je nakon lošijih igara u svom Liverpoolu i žestokih kritika navijača i otočkih medija, ali i nagrade od strane navijača Redsa za igrača mjeseca, koju je Vatreni dobio nakon hvalevrijedne inicijative navijača Redsa da se Hrvata malo ‘podigne’.

Dejan Lovren uistinu nema sreće u posljednje vrijeme. Nakon katastrofalne utakmice protiv Tottenhama, navijači redsa uzeli su ga na zub i konstantno ga kritizirali. Čak je dobivao i prijetnje smrću.

Novi šok za Lovrena dogodio se prošle srijede navečer za vrijeme utakmice Liverpoola protiv Maribora kada su lopovi prvo provalili u kuću njegovog suigrača Sadia Manea, a zatim su isto pokušali i u Lovrenovoj kući. Lovren je u ponedjeljak došao u Zagreb u hotel As na okupljanje reprezentativaca uoči nadolazećih susreta protiv Grčke.

“Pa ja sam ono… Bilo je i boljih dana… Što da kažem… To je sad iza mene, što da sad radim?! Ne mogu promijeniti prošlost, volio bih da se taj neki crni oblak iznad mene makne i da jednostavno krene boljim putem. Ne znam, definitivno nije lako. Sve što mi se događa trenutno je, ono, sad je trenutno tako kako je. Svakoga zanima moja situacija, umjesto da se ljudi zanimaju za nogomet. Ali, to je jednostavno tako. Nadam se da će biti bolje”, kazao je Dejan Lovren i osvrnuo se na Grčku:



“Jako bitne dvije utakmice. Najvažnije i za nas i za njih. Svi očekujemo pobjedu, naravno. Neće biti lako. Grci kao Grci, igrao sam protiv njih 2011. godine kad smo izgubili u Pireju. Ali mislim da smo svi s vremenom naučili na vlastitim greškama koje smo tad napravili i svi smo puno iskusniji. Vjerujem i dalje čvrsto da se možemo kvalificirati na SP. Imamo nevjerojatno talentirane igrače, samo to trebamo pokazati na terenu. Pozitivan sam”, istaknuo je Lovren koji i sam zna da mjesta kiksu više – nema! Sad je “biti ili ne biti”, nema mjesta izvlačenju nakon odigrane utakmice…

“Bilo je ‘biti ili ne biti’ u Ukrajini, pa smo pobijedili. Kiksali smo protiv Finske ali smom opet pokazalin da kad je najteže da onda možemo. Neće biti lako. Sve ovisi o nama. Izbornik će odlučiti tko će igrati, kakvu će formaciju postaviti, ima sigurno i neke svoje zamisli. Ali ja osjećam da smo jaki, da to možemo i to ćemo napraviti. Što se tiče izbornika Dalića, jednostavno čovjek je došao i on zaista vjeruje u nas od samog početka, pozitivac je… Sve ovisi o nama. Molio bih i vas da svi budemo malo pozitivniji nakon svih ovih stvari “, zaključio je Lovren.