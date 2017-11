LOVREN NAPRAVIO SPAČKU USNULOM VRSALJKU: Urnebesan video iz sobe Vatrenih postao viralni hit

Foto: Screenshot: You Tube

Još nas dan i pol dijeli do prve utakmice dokvalifikacija za plasman na Mundijal između Hrvatske i Grčke na Maksimiru (četvrtak, 20.45).

Ono što je bitno da u taboru Vatrenih vlada sjajna atmosfera. Igrači se međusobno bodre, hrabre, ali i zadirkivaju, što je normalno… To je, naime, vidljivo i na videu koji je osvanuo na internetu, a na kojem Dejan Lovren zafrkava svog cimera u sobi Šimu Vrsaljka dok spava.

I to na način da je uzeo kabel punjača od mobitela i pokušao ga ugurati u nos pospanom Vrsaljku. Šimu je to odmah razbudilo i nije izgledao previše oduševljeno (živčano je odmahnuo rukom signaliziravši Lovrenu da ga pusti da spava), dok je Lovren ‘puknuo’ od smijeha. Pogledajte kako je to izgledalo.