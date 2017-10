LIJEČNIK VATRENIH O ZDRAVSTVENOM KARTONU: ‘Kriv je pritisak! Mandžukić? Taj bi igrao i da mu pukne potkoljenica’

Popis igrača na koje izbornik hrvatske nogometne reprezentacije ne može računati pred ogled protiv Finske prilično je dugačak, na njemu su imena Vedrana Ćorluke, Matea Kovačića, Marka Pjace, Nikole Kalinića…, a odnedavno i Dejana Lovrena koji će propustiti pretposljednji ogled kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo kojem je u petak domaćin Rijeka.

“Zaista ne sjećam se da je pred neku utakmicu bilo toliko ozlijeđenih, pogotovo ovako važnu. I to igrača koji su zapravo bitan dio kostura reprezentacije”, kazao je za Sportske novosti Boris Nemec, šef liječničke službe u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji kojeg, ipak, ne čudi toliko broj ozljeda na početku sezone.

Neprekidan pritisak razlog je ozljeda

“To je jako poznata stvar. Međutim, ni trenere ni vlasnike ili uprave klubova to previše ne zanima. Traže od njih da svaku utakmicu igraju maksimalno, pritisak je na te ljude vrlo velik. Novinari odmah počnu udarati na trenera ako rezultat nije dobar, piše se i govori o lošoj igri, da nije napravio ovo ili ono. Pazite, završi prvenstvo, a koliko ti igrači imaju odmora? Deset dana? Ne da se fizički moraju odmarati, jer u biti oni nikad ne smiju ni stati. Napravi im se program da svaki dan trče, da su u funkciji, ali tu je psihološki faktor. Treba ih malo opustiti. Međutim, oni su postali roba. Ljudi koji su stalno u stresu. Završi prvenstvo, da im se kratak odmor, i odmah na put. Sad je postalo u modi da klubovi idu na druge kontinente tijekom ljeta, da zarade novac. To nisu važne utakmice, ali muče se na putovanjima, promjenama vremenskih zona, avionima, sve to iscrpljuje. I dođe nova sezona, opet ide utakmica za utakmicom, pogotovo oni koji su u ligama Petice žive u ritmu dva nastupa tjedno. Treninzi su rekuperacija, ali koliko ih ona može opustiti kad u pitanju nije samo fizička strana, nego sve ostalo što se nakuplja.”





Za primjer je dr. Nemec uzeo zvijezde Real Madrida.

“Pogledajte Modrića, on mora svaku dobro igrati. Ili Ronaldo. Ako jedan susret ne odigra odlično, novinari se na njega okome kao kopci. I zato su neprekidno pod pritiskom.”

Igrači će sve napraviti za SP

Spomenuvši primjere Dade Prše kojem je punktirano koljeno na sam dan utakmice, Ivice Olića koji je često na travnjak izlazio pod injekcijama i Slavena Bilića koji je Svjetsko prvenstvo 1998. odigrao s gotovo uništenim kukom, izvor navodi da je na taj način stvaran kult reprezentacije. Dr. Nemec smatra da taj kult nije izgubljen, odnosno da Vatreni i dalje rado dolaze u reprezentaciju i bore se za svoje mjesto u momčadi. Nakon Finske u petak slijedi ogled u Kijevu protiv Ukrajine u ponedjeljak. Takav ‘nagužvan’ termin odigravanja utakmica neminovno troši igrače. Upitan sa stajališta liječnika bi li u slučaju razvijanja utakmice protiv Finske na željen način povukao s terena i odmorio pojedince, dr. Nemec odgovara ovako:

“A to je stvar izbornika i njegove procjene. Što da napraviš dvije zamjene, vodiš 2:0, a oni ti na kraju ‘uvale’ dva komada. Pa jeste vidjeli Kosovo? Mučili smo se kao životinje, iscrpili se i onda došli u Tursku. Ali igrat će i Ukrajina na Kosovu, ni njima neće biti laka utakmica. Bit će i oni umorni, također imaju i putovanje, samo što će Ukrajinci igrati pred svojim gledateljima. Međutim, ja vjerujem u ovu momčad, dečki su izvrsni. I bore se, i žele, svi mi bismo htjeli da naša reprezentacija bude u Rusiji, ali oni to najviše žele. Njima nije motivacija ni novac, niti bilo što drugo, nego se žele dokazati, da su kvalitetni, da su reprezentacija za SP u Rusiji. Vjerujte mi, oni će sve napraviti da se plasiraju. Sve će napraviti!”

Dejan Lovren, ipak, ne može.

“Njegovi problemi su posljedica preopterećenja muskulature, zato ima bolove. Na sreću, nema nikakvih ruptura, većih oštećenja, radi se samo o zamoru. Kako ga liječiti? S manjim opterećenjem, da koju utakmicu izostane. Međutim, trener traži, a liječnik daje analgetike. Bol je upozorenje tijelu da nešto nije u redu, onda se to treba poštivati. Doktori, da bi se dodvorili igraču i treneru, dat će mu tablete da istrči na teren. OK, možeš to jednom, ali ako je potrebno pred svaku utakmicu, onda to nije u redu. Prvo ga valja izliječiti, pa neka potom ide u akciju.”

Mandžukić bi igrao i na jednoj nozi

Unatoč tome što je utakmica protiv Finske za Hrvatsku iznimno važna, a Liverpoolov stoper bitan, Nemec je jasan:

“E, evo, evo, evo ga, i vi ste kao menadžer Liverpoola. Važne su nam utakmice, a tko šiša Lovrena. Što nas briga ako ga boli, dajmo mu injekciju, dajmo mu tabletu, izvrsno ste to rekli. Više ne trebamo ni diskutirati. I onda ako će neki Nemec gledati interese kluba i trenera, da ne izgubi i dobije otkaz, idemo brzo nešto ugurati u njega, neka samo igra.”

S druge strane je primjer Marija Mandžukića za kojeg bol kao da ne postoji.

“Njemu i da potkoljenica pukne, na jednoj bi nozi skakao i igrao. On je borac, bolje ga ne spominjite. Sjećam se kad je bio ozlijeđen, a išli smo na Maltu, prije dvije godine. Govorio mi je: ‘Pa kako ne, pa ja ću moći, vidjet ćete da ću moći.’ A znao sam da ne može”, zaključio je Nemec.